"Всем очень удобно" - Европа нарастила импорт российского СПГ

📊 Анализ

Опубликовано: 07.11.2022 18:18 , Обновлено: 07.11.2022

Несмотря на то, что ЕС перестал получать газ по "Северному потоку" и объявил об увеличении доли сжиженного газа в энергобалансе, импорт СПГ в Евросоюз из РФ в этом году увеличился на 46%. Об этом сообщило издание Politico.

“Для стран ЕС риск заключается в том, что растущее использование российского морского СПГ может поставить Европу во власть очередного раунда газового шантажа Путина в 2023 году, когда Евросоюз будет думать, как пополнить свои запасы газа на зиму”, - сообщило издание.

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Статистические данные, которыми Еврокомиссия поделилась с POLITICO, показывают, что в период с января по сентябрь 2022 года страны ЕС импортировали 16,5 млрд кубометров российского СПГ, по сравнению с 11,3 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года.

Новость Телеграф

Само увеличение импорта СПГ незначительно по сравнению с огромным падением импорта российского трубопроводного газа, который сократился вдвое со 105,7 млрд куб. м за первые девять месяцев прошлого года до 54,2 млрд куб. м за аналогичный период этого года, согласно данным Еврокомиссии. Но рост поставок СПГ противоречит риторике ЕС и не лишен присущих ему рисков, считают аналитики энергетического рынка.

Энн-Софи Корбо, специалист по глобальным исследованиям в Колумбийском университете, [link href=“https://www.politico.eu/article/russia-gas-europe-lng-putin/amp/” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказала [/link] Politico, что “всем очень удобно закрывать глаза на поставки российского СПГ” в Европу.

С экономической точки зрения, по словам Корбо, для Европы “имело смысл” пока продолжать импортировать СПГ из России. Вытеснение российского сжиженного газа с рынка ЕС означало бы, что европейские страны будут скупать больше СПГ в других странах мира, что приведет к росту цен для более бедных стран Азии.

“Цены были бы заоблачными, и это было бы крайне плохо не только для Европы, но и для многих стран, которые не смогли бы позволить себе [СПГ]”, - считает Корбо.

Но, добавила она, увеличение импорта российского СПГ повысило вероятность “использования Россией СПГ в качестве геополитического оружия”— точно так же, как это было сделано с трубопроводным газом. Владимир Путин потенциально может заблокировать экспорт в “недружественные” страны, продолжая при этом обеспечивать газом более бедные государства Азии, страдающие от острой нехватки энергоносителей.

Ранее Телеграф сообщил, что осень в Европе аномально теплая, а газохранилища заполнены более чем на 90%. В Еврокомиссии поют себе же победные оды. Но сторонние аналитики не так уверены в том, что Европа сможет избежать энергетического кризиса. У России все ещё есть рычаги, чтобы устроить для ЕС самую страшную зиму за поселедние десятилетия.

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