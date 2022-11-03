Россия все ещё может наказать Европу зимой - The Economist назвал три сценария газовой войны

📊 Анализ

Опубликовано: 03.11.2022 10:28 , Обновлено: 03.11.2022

Осень в Европе аномально теплая, а газохранилища заполнены более чем на 90%. В Еврокомиссии поют себе же победные оды. Но сторонние аналитики не так уверены в том, что Европа сможет избежать энергетического кризиса. У России все ещё есть рычаги, чтобы устроить для ЕС самую страшную зиму за поселедние десятилетия.

Британское издание The Economist собрало три варианта газового кризиса этой зимой в Европе.

Мягкий кризис

На самом деле, даже заполненные газохранилища не гарантируют ЕС и Великобритании спокойной зимы. Баланс не сходится на 17%. И если предположить, что Россия не перекроет поставки газа через Украину и Турцию, то Евросоюз все равно будет вынужден как-то покрывать дефицит. Все это выльется в рост цен на голубое топливо, но самих объемов газа будет достаточно.

Россия перекроет трубу через Украину

Второй вариант, средний, предполагает, что Россия в своей попытке заставить Европу отказаться от поддержки Украины, перекроет газопровод, проходящий через эту страну. Европе придется найти десятки миллиардов долларов на закупку газа из других источников, плюс это займет время.

В такой случае, ЕС не останется в долгу и может ввести жёсткий потолок цен на российскую нефть. Но и в таком случае, никто в Европе не замерзнет.

Тотальная газовая война

Не стоит сбрасывать со счетов и более активные действия России. Например, она может пойти на эскалацию и нанести удары по газопроводам из Норвегии, по примеру взрывов на “Северных потоках”.

В таком случае, ЕС окажется перед лицом жёсткого дефицита газа. Что будет стоить Европе 250 миллиардов долларов в 2023 году и 200 миллиардов - в 2024-м.

Но проблема даже не в деньгах. ЕС полностью и быстро исчерпает запасы в газохранилища. Той же Германии придется ограничить экспорт электроэнергии соседям. Страны ЕС введут распределение энергоресурсов “по карточкам”, административно определяя, кому продать. В таком случае “европейская солидарность почти наверняка рухнет”, [link href=“https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/10/30/europes-energy-crisis-is-very-far-from-over” rel=“noopener” target=“_blank”] считают [/link] в The Economist.

Ранее Телеграф сообщил, что цены на газ в Европе упали ниже 1000 евро за тысячу кубометров впервые с 14 июня 2022 года. Аналитики Bloomberg считают, что дело не только в антикризисных мерах Еврокомиссии, а скорее даже в погоде.

«Боги погоды» обрушили цены на газ в Европе ниже €1000