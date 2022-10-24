"Боги погоды" обрушили цены на газ в Европе ниже €1000

Опубликовано: 24.10.2022 12:54 , Обновлено: 24.10.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 1000 евро за тысячу кубометров впервые с 14 июня 2022 года. Аналитики Bloomberg считают, что дело не только в антикризисных мерах Еврокомиссии, а скорее даже в погоде..

“Погодные боги улыбаются Европе: необычно высокие температуры снижают цены на энергоносители и снижают риск кризиса позже зимой”, - так [link href=“https://www.bloomberg.com/graphics/energy-crisis-europe-updates/?srnd=premium-europe” rel=“noopener” target=“_blank”] написало [/link] агентство Bloomberg 24 октября.

На большей части континента в октябре было теплее, чем в среднем, и, по прогнозам, осенняя “жара” будет продолжаться. Ближе к концу месяца в Париже установится погода, которая чаще ассоциируется с летним днем, в то время как в Германии температура будет на целых 8 градусов по Цельсию выше средней.

Но такая необычная погода может продлиться недолго. По прогнозам, к середине ноября температура вернется к среднему значению за 30 лет. Почти неизбежно, в какой-то момент этой зимой наступят холода и проверят способность Европы выжить без российского газа.

Но каждый теплый день дает региону возможность закачать немного больше газа в хранилища, увеличивая запасы, которые защитят страны ЕС, когда придут морозы.

Так, Германия, один из крупнейших импортеров газа, продолжала запасать дополнительные объемы топлива в течение всего октября. В целом резервуары для хранения в Европе заполнены на 93% по сравнению с 77% в это время в прошлом году.

Вот почему базовые цены на газ в регионе упали ниже 100 евро за мегаватт-час в понедельник впервые с июня.

“Европа сейчас находится в комфортном положении в отношении поставок”, - заявил Грэм Фридман, аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie. - Риски отключения электроэнергии и нормирования сейчас уменьшаются. Но настоящее испытание будет, когда у нас будет холодная погода”.

Напомним, что страны ЕС объединились в своей борьбе с газовым кризисом. На прошлой неделе после нескольких часов интенсивных переговоров, которые продолжались до глубокой ночи, национальные лидеры ЕС объявили, что они поддержат срочные шаги, включая временное ограничение цен.

Обсуждаются меры по предотвращению экстремальных скачков цен, совместные закупки ЕС для усиления переговорной силы, а также дальнейшие обсуждения рамок ограничения цен на газ при производстве электроэнергии. Министры энергетики стран ЕС встретятся на этой неделе, чтобы продолжить попытки согласовать детали различных планов. Ставки огромны.

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