Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?

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Опубликовано: 18.03.2023 08:50 , Обновлено: 18.03.2023

Международный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Вторая палата досудебного разбирательства МУС обвинила президента России в ответственности за военные преступления, совершенные в Украине с 24 февраля 2022.

“Содержание ордеров является секретным для защиты жертв, - заявил президент МУС Петр Хофмански. - Тем не менее, судьи решили обнародовать существование ордеров в интересах правосудия и предотвращения будущих преступлений”.

Св заявлении, однако говорится, что суд нашел “разумные основания” для того, что г-н Путин несет ответственность за совершение действий непосредственно, совместно с другими и или через других, а также “за его неспособность осуществлять надлежащий контроль над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили действия или допустили их совершение, и которые находились под его эффективной властью и контролем, в соответствии с вышестоящей ответственностью”.

Вторая Палата предварительного производства МУС также выдала ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В приказах говорится, что каждый из них “предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации” детей с оккупированных территорий Украины в Россию, заявил поддерживаемый ООН суд, объявляя о существовании ордеров.

[info_b]Путин стал четвертым главой государства с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом. До него были президент Судана Омар аль-Башир, президент Ливии Муаммар Каддафи, президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо.[/info_b]

Что означает выдача ордера на арест Путина?

Последствия выдачи ордеров прокомментировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

“Это означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или сидеть с ним за стол переговоров”, - считает Андрей Костин.

Что такое МУС?

Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Его работу признают 123 страны.

Международный уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН. Вот и в случае ордера на арест Владимира Путина на официальном портале ООН сообщили, что в данном случае поддерживают решение.

Ниже карта стран, которые признают юрисдикцию суда:

В России заявили, что не признают ордеры МУС. “Мы не признаем решения МУС. Они незаконны”, - заявил постпред России при ООН Василий Небензя, говоря об ордере МУС на арест президента РФ Владимира Путина.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.