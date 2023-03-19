В Германии пообещали арестовать Путина

Опубликовано: 19.03.2023 10:24 , Обновлено: 19.03.2023

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что органы правопорядка его страны арестуют Владимира Путина, если тот появится на ее территории.

“Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС”, - цитирует Бушманна Die Zeit.

Ранее в самом МУС рассказали, что пока вероятность ареста президента России невелика. Все потому, что тот наврядли решится появиться на территории одной из 123 стран, которые подписали Римский статут и признали юрисдикцию Международного уголовного суда.

В то же время, там напомнили, что высокий пост не является преградой для ареста Владимира Путина, и выказали уверенность, что арест когда-то состоится.