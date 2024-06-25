"Возможно, какая-то форма человечества выживет" - Ученые предсказали катастрофу для половины населения Земли к 2100 году

Опубликовано: 25.06.2024 14:44 , Обновлено: 25.06.2024

Климатологи, экологи и ученые из университетов разных стран мира дали свои прогнозы по изменению климата в будущем и его влиянию на человечество. Так, по видению немецкого исследователя Штефана Рамшторфа, к концу XXI века до шести миллиардов человек могут оказаться за пределами пригодных для жизни регионов Земли.

«На нашем нынешнем пути цивилизация, какой мы ее знаем, исчезнет. Если мы выполним только текущие обязательства – чистый нулевой результат к 2050 году – возможно, какая-то форма человечества выживет, справившись с проблемами продолжающихся экстремальных погодных явлений, потери льда, повышения уровня моря и температуры», - написал в Х британский ученый, физикохимик, эксперт в области изменения климата Дэвид Кинг.

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Речь идет о чистом нулевом уровне выбросов. Это сокращение объема выбросов парниковых газов до уровня, максимально приближенного к нулю, при этом весь остающийся объем выбросов поглощается из атмосферы назад, например, океанами и лесами.

Чтобы удержать рост глобального потепления на уровне не более 1,5°C, предусмотренном в Парижском соглашении, необходимо к 2030 году сократить объем выбросов на 45%, а к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов.

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Шведский ученый, эколог, специалист по устойчивости окружающей среды Йохан Рокстром порассуждал также в Х об экономическом ущербе, который нанесло изменение климата. «Экономический ущерб в шесть раз хуже, чем считалось ранее, поскольку глобальное потепление приведет к сокращению благосостояния со скоростью, соответствующей уровню финансовых потерь от продолжающейся перманентной войны», - заявил Рокстром.

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По его словам, под угрозой - стабильность всей планеты. “Мы рискуем дестабилизировать всю систему Земли. Мы рискуем оттолкнуть всю планету от условий, пригодных для жизни человечества. Это экзистенциальный риск, с которым мы сталкиваемся”, - считает ученый.

С утверждением о том, что жизнь на Земле - под угрозой, согласен также немецкий океанограф и климатолог Штефан Рамшторф. “К концу XXI века от трех до шести миллиардов человек могут оказаться за пределами пригодных для жизни регионов Земли, а это означает, что они столкнутся с сильной жарой, ограниченным доступом к продовольствию и повышенным уровнем смертности”, - отметил Рамшторф.

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В то же время, по его словам, фиксируется “незначительный прогресс” в борьбе человечества с изменением климата. Рамшторф также предупредил об опасности повышения уровня моря. “Один метр станет катастрофой для многих приморских городов и регионов. При [глобальном] потеплении на 2°C мы обрекаем мир на долгосрочный подъем на 8-13 метров, пока ледниковые щиты не придут в новое равновесие», — рассказал океанограф.

По прогнозу профессора наук о Земле из Лондонского университета Ройал Холлоуэй Юана Нисбета, к 2100 году глобальная средняя температура вырастет примерно на 5°C.

Ученый также рассказал, что после окончания каждого ледникового периода поверхность Земли нагревалась на несколько градусов Цельсия. “Резко возрастающая концентрация метана, зарегистрированная в пузырьках воздуха в ледяных кернах, является движущей силой этих великих явлений, вызывающих потепление климата”, - подчеркнул Нисбет.

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