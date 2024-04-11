"Вопрос - когда, а не если" - В Израиле и США начали готовиться к "неизбежному ракетному удару" Ирана

Опубликовано: 11.04.2024 08:08 , Обновлено: 11.04.2024

Израиль и США готовятся к масштабному ракетному удару или ударам беспилотников со стороны Ирана в ответ израильский авианалёт на иранское консульство в Сирии, в результате которого погибли иранские чиновники и генералы. Военные эксперты и аналитики назвали "удар возмездия" со стороны Тегерана "неизбежным".

Агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники и оценки разведки США и Израиля, сообщило о том, что потенциальный удар по Израилю, возможно, с использованием высокоточных ракет, может произойти в ближайшие дни.

“Это скорее вопрос того, когда, а не если”, - процитировало издание своего неназванного собеседника.

По данным агентства, масштабным ракетными ударам могут подвергнуться военные и правительственные объекты в Израиле неизбежны. Иностранные дипломатические миссии, действующие в стране, по данным Bloomberg, уже готовятся к возможным ударам, составляют планы эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств, а израильские власти запасаются предметами первой необходимости, такими как генераторы и спутниковые телефоны.

На то, что Иран в ближайшие дни готовится ударить по Израилю, как отметило агентство Reuters, косвенно указывает и то, что немецкая авиакомпания Lufthansa в среду, 10 апреля, объявила о приостановке полетов в Тегеран из-за ситуации на Ближнем Востоке. До сих пор Lufthansa и её дочерняя компания Austrian Airlines оставались единственными западными авиаперевозчиками, которые выполняли международные рейсы в Тегеран.

Власти США пообещали поддержать Израиль в случае атаки Ирана

Несмотря на то, что власти США в последнее время публично активно подталкивали Израиль к прекращению огня в секторе Газа, после удара по Дамаску и заявлений иранских властей об “ударе возмездия” администрация Джо Байдена всё же дала понять, что готова поддержать Израиль в случае нападения Ирана или его прокси.

“Мы хотим ответить на иранские угрозы начать серьезную атаку на Израиль. Как я сказал премьер-министру Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля от этих угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц железна”, - заявил 10 апреля Байден, подчеркнув, что США сделают “всё возможное, чтобы защитить безопасность Израиля”.

Из-за чего Иран пригрозил “ударом возмездия”?

Напомним, 1 апреля Израиль нанес удары по зданию посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. Местные СМИ сообщили о шести погибших (в некоторых источниках — семи). Израильские военные не подтвердили официально свою причастность к данной атаке, однако об этом уверенно заявили в США.

Израиль ударил по посольству Ирана, убив генерала и заместителей

На следующий день после атаки, как ранее сообщил Telegraf.news, аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за налет израильской авиации на иранское посольство в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции.

«Мы заставим их пожалеть» — Аятолла Хаменеи пообещал отомстить Израилю за удар по посольству Ирана

По оценкам военных экспертов, затягивать с “ударом возмездия” Иран не станет: атаку на Израиль они ожидают “в ближайшие дни”. Об этом на днях сообщило издание Vox News, ссылаясь на неназванные источники в американской разведке ЦРУ.

Иран запланировал нападение на Израиль в ближайшие 48 часов — Vox News