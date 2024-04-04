Иран запланировал нападение на Израиль в ближайшие 48 часов - Vox News

Опубликовано: 04.04.2024 09:08 , Обновлено: 04.04.2024

Авиаудар по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли иранские чиновники и генералы, вынудит Иран как-то ответить, считают военные эксперты. Атака на Израиль может произойти в ближайшие дни, сообщили в Vox News.

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, здание иранского консульства в Дамаске подвернулось бомбардировке, в результате которой погибли семь иранских чиновников, включая двух элитных военачальников.

Иран и Сирия обвинили в произошедшем Израиль и пообещали принять ответные меры. В частности, высокопоставленные чиновники Ирана заявили о том, что их страна “имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство”.

Некоторые СМИ на Ближнем Востоке утверждают, что американская разведка ЦРУ уже предупредила Израиль о военном ответе от Ирана, который следует ожидать в течение 48 часов.

По данным телеканала Аль-Маядин, в Иране спланировали комбинированную атаку с «дождем» беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля”.

Ранеее Telegraf.news писал о том, что Израиль использовал технологии искусственного интеллекта при бомбардировках в секторе Газа. Об этом The Guardian заявили анонимные источники в израильской разведке.

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