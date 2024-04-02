"Мы заставим их пожалеть" - Аятолла Хаменеи пообещал отомстить Израилю за удар по посольству Ирана

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Опубликовано: 02.04.2024 19:01 , Обновлено: 02.04.2024

Аятолла Али Хаменеи 2 апреля пообещал отомстить за налет израильской авиации на иранское посольство в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции.

“Злобный сионистский режим будет наказан руками наших храбрых людей. Мы заставим их пожалеть об этом преступлении и о других”, - говорится в сообщении Хаменеи, опубликованном на его официальном сайте.

Это заявление прозвучало после того, как иранское государственное телевидение сообщило, что число погибших в результате нападения на здание консульства возросло до 13, включая семерых иранцев и шестерых граждан Сирии.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, в свою очередь, заявил, что “трусливое преступление не останется без ответа”.

Тем временем, в МИД Беларуси заявили, что считают “совершенно недопустимыми любые посягательства на дипломатические объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями”.

“Этот прецедент не только является явным нарушением международного права, но и подрывает основу и дух современных международных отношений, региональной и международной безопасности”, - заявили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Израиль 1 апреля нанес удары по зданию посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. Местные СМИ сообщили о шести погибших (в некоторых источниках — семи). В Иране пообещали отомстить за ракетный удар.

Израиль ударил по посольству Ирана, убив генерала и заместителей