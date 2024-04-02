Израиль ударил по посольству Ирана, убив генерала и заместителей

🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2024 09:11 , Обновлено: 02.04.2024

Израиль 1 апреля нанес удары по зданию посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. Местные СМИ сообщили о шести погибших (в некоторых источниках - семи). В Иране пообещали отомстить за ракетный удар.

Государственное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что “целью израильской атаки было здание иранского консульства в районе Маззе в Дамаске”.

Комментариев от Израиля, который с 7 октября активизировал удары по связанным с Ираном группировкам боевиков на фоне войны в Газе с ХАМАСом, пока не поступало. Корреспонденты AFP, побывавшие на месте происшествия, подтвердили, что здание в престижном районе Дамаска рядом с посольством, представляющее собой пристройку, было полностью уничтожено.

Иранские СМИ сообщили, что в результате ударов посол не пострадал. “Хоссейн Акбари, посол Исламской Республики Иран в Дамаске, и его семья не пострадали в результате израильского нападения”, - сообщило иранское информационное агентство “Нур”.

Власти Ирана пообещали принять ответные меры на удар, в результате которого погибли семь человек, включая высокопоставленного командира и его заместителя, сообщила Al Jazeera.

По данным издания, бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, старший командующий силами “Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и его заместитель генерал Мохаммад Хади Хаджриахими были убиты в результате удара Израиля.

Израиль уже давно наносит удары по военным объектам Ирана в Сирии и по объектам его доверенных лиц, но атака, совершенная в понедельник, была первой атакой на территорию самого посольства.