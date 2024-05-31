Виновен по всем статьям. Суд вынес Трампу приговор. Сядет в тюрьму или пойдёт на выборы?

Опубликовано: 31.05.2024 08:00 , Обновлено: 31.05.2024

Бывшего президента США Дональда Трампа в четверг, 30 мая, официально объявили преступником. Суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным по всем статьям - его обвинили в фальсификации документов с целью сокрытия платежа за молчание порнозвезды Сторми Дэниэлс перед выборами 2016 года. Ждёт ли Трампа теперь реальное тюремное заключение и сможет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах, имея за плечами "уголовку"?

В чём признали виновным Трампа?

Нынешнее решение суда в некотором смысле историческое для американской судебной системы - впервые президента США (пусть даже бывшего) признали виновным в уголовном преступлении. Присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения - это в общей сложности 34 уголовных эпизода, связанных с фальсификацией деловой документации с целью сокрытия выплаты (130 тыс. долларов) за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Злополучные платежи были проведены за несколько дней до президентских выборов 2016 года, поэтому и привлекли внимание.

Несмотря на то, что Трамп отрицал свою вину, в том числе, и саму связь с порноактрисой, и заявил, что всё уголовное дело является политической “охотой на ведьм” со стороны прокурора Джеймс, представительницы демократов, убедить суд в этом экс-президенту и его адвокатам не удалось.

Присяжные пришли к выводу, что Майкл Коэн, тогдашний помощник президента, действительно по указанию Трампа заплатил Дэниэлс 130 тыс. долларов, чтобы та хранила молчание о сексуальной связи с политиком в 2006 году. Затем Трамп возместил Коэну эти средства — плюс еще для покрытия налогов и бонусов — совершив серию платежей в течение 2017 года.

Трамп внёс 175 млн долларов залога по делу, где его признали мошенником

Как отреагировал Трамп на приговор?

Сам Трамп с приговором суда категорические не согласился, объявив себя “очень невиновным человеком”.

“Настоящий приговор народ вынесет 5 ноября”, - заявил он журналистам после судебного заседания, намекая на своё участие в грядущих президентских выборах.

Его позицию поддержала и семья: приговор суда они назвали “чушью”, а вчерашний день, по словам среднего сына Трампа Эрика, который был единственным членом семьи политкиа, присутствовавшим в зале суда, “запомнится как день, когда его отец победил на выборах”.

“Это никогда не было делом о судебном преследовании настоящего преступления. Это дело о политике в чистом виде”, — заявила в свою очередь невестка экс-президента Лара Трамп.

«Трамп спровоцировал эрекцию» — В Палате представителей США сделали необычное заявление

Как отреагировали на приговор в администрации Байдена?

Что касается реакции на приговор политических оппонентов Трампа, то в предвыборном штабе действующего президента США Джо Байдена заявили, что приговор стал свидетельством того, что “никто не стоит выше закона”, и не преминули призвать американских избирателей отказать Трампу в доверии на предстоящих выборах.

“По-прежнему есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: у урны для голосования”, — говорится в официальном заявлении предвыборного штаба Байдена.

Белый дом от официальных комментариев пока отказался.

Новость Телеграф

Грозит ли Трампу реальный тюремный срок?

Согласно американскому законодательству, максимальное наказание за совершённые Трампом уголовные преступления составляет четыре года тюрьмы. Впрочем, есть вариант получить более короткие сроки и даже отделаться штрафом или условным сроком. Несмотря на то, что Трамп признан виновным по всем пунктам обвинения, большинство экспертов сходится во мнении, что реальное тюремное заключение ему не грозит.

Во-первых, его преступления относятся к категории ненасильственных. Во-вторых, Трамп ранее не имел судимости. В-третьих, осуждённому уже 77 лет, а к пожилым людям американский суд имеет право проявить снисхождение и назначить менее суровое наказание.

Эксперты по правовым вопросам в комментарии изданию Business Insider отметили, что Трамп, скорее всего, получит условный срок. Как ожидается, приговор будет вынесен 11 июля.

Помешает ли уголовный срок Трампу баллотироваться?

Примечательно, что тот факт, что суд признал Трампа уголовным преступником, юридически не помешает его президентским амбициям. Согласно действующей Конституции США, к кандидату в президенты предъявляются лишь три требования:

американское гражданство по рождению,

возраст от 35 лет,

проживание в США в течение минимум 14 лет.

При этом даже если Трамп победит на выборах в ноябре и получит доступ к широким полномочиям по помилованию, отменить вынесенный ему приговор он не сможет. Дело в том, что по закону американский президент может помиловать только тех, кому предъявили федеральные обвинения, а судебный процесс по делу Трампа рассматривался в суде штата Нью-Йорк.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Верховный суд постановил 4 марта, что бывший президент Дональд Трамп может появиться в избирательном бюллетене в Колорадо. Такое решение, повлияет на все штаты и может положить конец дебатам о том, разрешает ли 14-я поправка конституции США отстранять миллиардера от выборов из-за его роли в восстании 6 января 2021 года.

Верховный суд разрешил Трампу участвовать в выборах президента США