"Трамп спровоцировал эрекцию" — В Палате представителей США сделали необычное заявление

🎥 Видео

Опубликовано: 11.01.2024 09:38 , Обновлено: 11.01.2024

В США член Юридического комитета Палаты представителей Прамила Джаяпал, демократ от штата Вашингтон во время своего выступления заявила, что экс-президент Дональд Трамп "спровоцировал эрекцию", чем вызвала волну смеха в зале.

«Я думаю, мы возмущены многими вещами. Но если мы будем говорить о возмутительных вещах, которые произошли или никогда не происходили, давайте вспомним тот факт, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — заявила Джаяпал и засмеялась.

“Может, и это тоже”, — добавила она.

На самом деле, Джаяпал хотела сказать “insurrection” (бунт), а не “erection” (эрекция) и просто оговорилась. Видео быстро разлетелось по Интернету.

После жтого член Палаты представителей Дэн Бишоп шутливо вмешался: «Да, я думаю, мы могли бы поговорить и об этом».

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/greg_price11/status/1745114558656643385?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1745114558656643385%7Ctwgr%5E591041b6c40e82231a5424aeca2c0c4fbc0145c1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthemessenger.com%2Fpolitics%2Fjayapal-prompts-laughter-when-she-mistakenly-says-trump-incited-and-erection-during-hearing”]

Напомним, главным политическим событием 2024 года в США должны стать выборы главы государства. Эти будут юбилейными, 60-ми. Действующий президент Джо Байден, член Демократической партии, баллотируется на переизбрание, а бывший президент Дональд Трамп, республиканец, хочет вернуться в Белый дом. Свои кандидатуры заявили еще несколько кандидатов от разных партий, но все понимают, кто главные претенденты.

Впрочем, главный избирательный орган штата Мэн США отстранил Дональда Трампа от участия в выборах президента США в следующем году, став вторым штатом, который запретил экс-президенту переизбираться после обвинений в попытке госпереворота.

Трампу запретили участвовать в выборах ещё в одном штате