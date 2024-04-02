Трамп внёс 175 млн долларов залога по делу, где его признали мошенником

Опубликовано: 02.04.2024 08:59 , Обновлено: 02.04.2024

В понедельник, 1 апреля, экс-президент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов, который его обязали сделать в рамках гражданского дела в суде о мошенничестве в Нью-Йорке.

Таким образом миллиардер избежал ареста своих активов властями штата, что нанесло бы ущерб бизнес-империи бывшего президента США.

Внесённый залог не позволяет генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс наложить арест на недвижимость Трампа, включая Trump Tower, его курорт и поле для гольфа площадью 370 акров в Вестчестере и его поместье в Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп отрицал свою вину и заявил, что это дело является политической “охотой на ведьм” со стороны прокурора Джеймс, представительницы демократов, которая подала на него в суд в 2022 году. Однако 16 февраля Трамп, которому предстоит столкнуться с Джо Байденом на ноябрьских выборах президента США, был признан виновным в мошенническом завышении своего состояния на миллиарды долларов с целью обеспечения более выгодных условий кредитования и страхования.

Это дело стало частью целого ряда юридических проблем, с которыми сталкивается Трамп, включая уголовный процесс в Нью-Йорке, который должен начаться 15 апреля. Экс-президент, который не признал себя виновным, обвиняется по этому делу в незаконном сокрытии денежных выплат порнозвезде в преддверии выборов 2016 года.

Ему также были предъявлены обвинения в двух случаях, связанных с его пребыванием на должности президента:

в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года, проигранное Байдену,

в неправильном обращении с секретными документами после ухода с должности.

Ранее Telegraf.news сообщил, что издание Washington Post, ссылаясь на анонимный источник, сообщило о том, что американский политик Дональд Трамп, который в очередной раз метит в кресло президента США, опасается болезни Альцгеймера, от которой страдал его отец Фред Трамп.

Трамп «боится» Альцгеймера и использует его как «оружие» в борьбе с Байденом — WP