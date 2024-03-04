Верховный суд разрешил Трампу участвовать в выборах президента США

Опубликовано: 04.03.2024 18:26 , Обновлено: 04.03.2024

Верховный суд постановил в понедельник, 4 марта, что бывший президент Дональд Трамп может появиться в избирательном бюллетене в Колорадо. Такое решение, повлияет на все штаты и может положить конец дебатам о том, разрешает ли 14-я поправка конституции США отстранять миллиардера от выборов из-за его роли в восстании 6 января 2021 года.

Эта поправка запрещает некоторым государственным чиновникам снова работать в правительстве, если они принимали участие в восстании. Избиратели, бросившие вызов Трампу в Колорадо, говорят, что его роль в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года лишает его права подпадать под этот “запрет на восстание”.

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Принятая после гражданской войны в 19-м веке поправка гласит, что любому члену Конгресса или должностному лицу Соединенных Штатов, участвующему в мятеже после принятия присяги на верность конституции, запрещается занимать должность.

Она никогда не использовалась для отстранения кандидата в президенты от должности. Во время устных прений в феврале почти все судьи выразили скептицизм по поводу полномочий Колорадо исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Они беспокоились о хаосе, который это вызвало бы, если бы штаты имели односторонние полномочия определять, участвовал ли кандидат в мятеже, и беспокоились, что это может привести к хаотичной, партизанской борьбе.

“Я думаю, что значительное число штатов скажут, кто бы ни был кандидатом от Демократической партии, вы исключены из бюллетеня, а другие, что касается кандидата от республиканской партии, вы исключены из бюллетеня. Это будет зависеть всего от нескольких штатов, которые будут определять исход президентских выборов. Это довольно пугающее последствие”, - пояснил свое решение главный судья Джон Робертс во время устных прений.

Ранее Телеграф сообщил, что Верховный суд штата Колорадо 19 декабря решил, что Дональд Трамп не имеет право избираться президентом США. Суд постановил исключить возможность попадания его в избирательные бюллетени на основании пункта 3 Четырнадцатой поправки.

Решение судей (4 «за» и 3 «против») запрещает Трампу участвовать в первичных выборах республиканцев в Колорадо (праймериз), которые запланированы на Супервторник в начале марта. При этом судьи штата Колорадо приостановили свое решение, чтобы Дональд Трамп мог подать апелляцию в Верховный суд США, который может даже сохранить за ним место в первичном голосовании штата.

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