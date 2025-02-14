Вице-президент США допустил отправку американских войск в Украину. Как отреагировали в России?

Опубликовано: 14.02.2025 19:31 , Обновлено: 14.02.2025

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты могут отправить свои войска в Украину, если Россия откажется урегулировать конфликт мирным путём. По его словам, у администрации Трампа "есть экономические рычаги давления и, конечно, военные". Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Интересно, что такое заявление вице-премьера последовало после того, как глава Пентагона Пит Хегсет, наоборот, исключил отправку американских войск в Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности. Тем не менее, по словам Вэнса, все варианты развития событий остаются «на столе переговоров» и соглашение, которое заключат стороны, может «многих шокировать».

Вице-президент добавил, что Дональд Трамп способен изменить своё мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. Вместе с тем он подчеркнул: Вашингтон намерен убедить Москву, что та добьется большего посредством переговоров, нежели на фронте. «Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость», — заявил Джей Ди Вэнс.

«Иллюзорная цель» — Министр обороны США исключил возможность членства Украины в НАТО. Что ответили в Киеве?

Что ответили в России?

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает получить разъяснения от США из-за слов Вэнса о том, что Вашингтон не исключает отправку американских войск в Украину в случае провала переговоров, передало издание РБК.

«Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Поэтому, безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что получим какие-то дополнительные разъяснения», — сказал он.

Ранее Telegraf.news писал, что 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что беседа длилась около полутора часов, в результате чего стороны договорились обсудить прекращение войны в Украине. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что договорился с Путиным «немедленно начать переговоры» по Украине

Также мы рассказывали, что Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он это сделал сразу после того, как провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что “беседа прошла очень хорошо”, а Зеленский, в свою очередь, подтвердил эту информацию.

Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным. К чему пришли?