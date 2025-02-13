«Иллюзорная цель» - Министр обороны США исключил возможность членства Украины в НАТО. Что ответили в Киеве?

Опубликовано: 13.02.2025 11:07 , Обновлено: 13.02.2025

Министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля в Брюсселе исключил возможность членства Украины в НАТО. По словам нового главы Пентагона, США не считают, что членство Украины в Альянсе является «реалистичным» исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.

Хегсет также заявил, что никакие американские войска не будут размещены в Украине в рамках какого-либо соглашения о безопасности, и что гарантии безопасности «не должны предоставляться посредством членства в НАТО» .

«Вместо этого любые гарантии безопасности должны подкрепляться боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти войска будут развернуты в качестве миротворцев в Украине в какой-либо момент, они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО, и не должны подпадать под действие статьи 5. Также должен быть надежный международный надзор», — процитировало его слова издание Business Insider.

[info_b]Статья 5 Североатлантического договора гласит, что, если на одно из государств-членов НАТО совершается вооруженное нападение, то все остальные государства-члены альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и предпримут те действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.[/info_b]

В таком же духе 12 февраля высказался и президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопрос журналиста CBS News, Трамп назвал “непрактичным” вступление Украины в НАТО. Он заявил, что знает о заявлениях Хегсета, в котором тот назвал “нереалистичным” украинское членство в Альянсе.

“Я думаю, что, вероятно, это правда”, – прокомментировал Трамп.

Между тем, глава Пентагона также затронул тему возвращения Украины к границам до 2014 года. По его словам, США хотят «суверенной и процветающей Украины».

«Но мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам до 2014 года — нереальная цель. Преследование этой иллюзорной цели лишь продлит войну и принесет еще больше страданий», - сказал он.

Как отреагировали в Киеве?

В свою очередь в Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО, выразив недовольство такой позицией, сообщило британское издание Financial Times.

Украинские чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что слова Пита Хегсета «были встречены с недовольством и разочарованием». Они также сообщили изданию, что планируют работать над альтернативными договоренностями в сфере безопасности с союзниками в Европе.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что семь стран-членов НАТО высказались против того, чтобы Украина стала полноправным участником Организации Североатлантического договора. Больше всего этого не хотят США и Германия, два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в войну с Россией.

Cемь стран-членов НАТО выступили против вступления Украины в Альянс — Politicо