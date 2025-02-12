Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным. К чему пришли?

Опубликовано: 12.02.2025 21:41 , Обновлено: 12.02.2025

В среду вечером, 12 февраля, Дональд Трамп сообщил, что созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он это сделал сразу после того, как провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что "беседа прошла очень хорошо", а Зеленский, в свою очередь, подтвердил эту информацию.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошёл очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что лидеры «обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где делегацию возглавят вице-президент Джейсон Пенс и госсекретарь Марко Рубио».

Тем временем президент Украины в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил, что “продолжительный разговор” с Трампом касался “возможности достичь мира”, а также “готовности работать вместе”. Кроме того, по его словам, они обсудили “дроны и другие современные производства”. Также Зеленский поблагодарил Трампа за “интерес к тому, что мы можем сделать вместе”.

“Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить Россию и гарантировать надёжный, продолжительный мир. Как сказал Президент Трамп, let’s get it done (“Давайте покончим с этим”. — Прим. Ред.), — написал Владимир Зеленский.

Ранее в Кремле сообщили, что Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путём. Путин, в свою очередь, высказался за «необходимость устранения первопричин конфликта», согласившись с американским коллегой в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров».

Напомним, в среду, 12 февраля, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что беседа длилась около полутора часов, в результате чего стороны договорились обсудить прекращение войны в Украине. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что договорился с Путиным «немедленно начать переговоры» по Украине