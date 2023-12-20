Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах президента США. Что теперь?

Опубликовано: 20.12.2023 07:51 , Обновлено: 20.12.2023

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря решил, что Дональд Трамп не имеет право избираться президентом США. Суд постановил исключить возможность попадания его в избирательные бюллетени на основании пункта 3 Четырнадцатой поправки.

Решение судей (4 “за” и 3 “против”) запрещает Трампу участвовать в первичных выборах республиканцев в Колорадо (праймериз), которые запланированы на Супервторник в начале марта. При этом судьи штата Колорадо приостановили свое решение, чтобы Дональд Трамп мог подать апелляцию в Верховный суд США, который может даже сохранить за ним место в первичном голосовании штата.

Ранее суд первой инстанции отказался исключать Трампа из бюллетеня по формальным основаниям, хотя и согласился, что события 6 января 2021 года были мятежом, и Трамп участвовал в мятеже.

Знаковое постановление возлагает на Трампа ответственность за попытку отменить выборы 2020 года и предусматривает политическое наказание за его антидемократическое поведение.

Высший суд штата Колорадо поддержал выводы судьи первой инстанции о том, что нападение на Капитолий США 6 января было мятежом и что Трамп “участвовал” в этом восстании.

В то же время, текст 14-й поправки в конституции США не даёт точного определения понятия “мятеж” и не разъясняет, что значит “участвовать в восстании”

Судьи также подтвердили решение о том, что речь Трампа 6 января в Ellipse не была защищена Первой поправкой. Трамп безуспешно выдвигал этот аргумент в судах штата и федеральных судах, которые пришли к выводу, что он подстрекал к насилию, когда призывал сторонников “спуститься к Капитолию” и “сражаться изо всех сил”, чтобы “вернуть нашу страну”.

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И все же последнее слово останется за Верховным судом США. Можно только догадываться, как судьи будут рассматривать это дело. Как быстро они решат рассмотреть апелляцию? Будут ли они проводить устные дебаты? Как быстро они вынесут окончательное решение?

Ответы на эти вопросы будут иметь последствия для политического календаря, поскольку менее чем через месяц на кокусах в Айове начнется сезон праймериз Республиканской партии.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что суд в Нью-Йорке во вторник, 26 сентября, признал экс-президента США Дональда Трампа и его организацию Trump Organization виновными в мошенничестве. Согласно судебным материалам, компания Трампа “завышала стоимость своих активов для страховщиков и банков”.

Новость Телеграф