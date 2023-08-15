Без права на помилование? Трампа обвинили в создании преступной группировки и государственном рэкете

🎥 Видео

Опубликовано: 15.08.2023 10:41 , Обновлено: 15.08.2023

Дональду Трампу и некоторым из его ближайших приближенных 14 августа были предъявлены обвинения в государственном рэкете и заговоре в связи с попытками обратить вспять поражение Трампа на выборах 2020 года в штате Джорджия.

Это обвинительное заключение делает бывшего президента США обвиняемым по четвертому уголовному делу, на фоне его новой избирательной кампании.

Обширное обвинительное заключение по 41 пункту, вынесенное большим жюри штата в Атланте поздно вечером в понедельник, содержит обвинения самому Трампу по 13 пунктам. Помимо его, прокуроры в офисе окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис предъявили обвинения 18 другим обвиняемым, включая бывшего главу администрации Белого дома Марка Медоуза, а также его адвокатов Руди Джулиани, Сидни Пауэлл, Дженну Эллис и Кеннета Чесебро.

Обвинения означают значительную юридическую опасность для Трампа, поскольку они были выдвинуты на государственном уровне, и он не сможет отменить приговоры по ним с помощью помилования или назначение сочувствующего ему генерального прокурора.

В заявлении после оглашения обвинительного заключения юридическая команда Трампа заявила: “События, которые развернулись сегодня, были шокирующими и абсурдными, начиная с утечки предполагаемого и преждевременного обвинительного заключения до того, как свидетели дали показания или совещались большие жюри присяжных, и заканчивая тем, что окружной прокурор не смог предложить никаких объяснений”.

В последние месяцы окружная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства о выборах в целом и штатах со стороны подопечных Трампа и республиканцев, когда они пытались сорвать выборы 2020 года. Их обвиняют в давлении на государственных чиновников, организации поддельных списков избирателей и взломе машин для голосования.

Прокуроры с самого начала изучили, были ли возможности для выдвижения обвинений в рэкете, наняв экспертов по так называему “закону Рико” (Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров, и коррумпированных организациях) в Джорджии, который является более широким, чем его федеральный аналог, и требует только демонстрации “взаимосвязанной схемы деятельности” преступного предприятия.

Энтони Майкл Крайс, профессор права в Университете штата Джорджия, отметил, что этот закон был излюбленным инструментом окружного прокурора округа Фултон, ссылаясь на судебный процесс в государственных школах Атланты в 2014 году, когда учителя и чиновники вступили в сговор с целью мошенничества при проведении стандартизированных тестов.

“Я думаю, что результаты выборов 2020 года и попытки их подмены очень похожи на это, где просто много движущихся частей и много разных действующих лиц, - сказал он. - Все они не обязательно обладают таким же объемом информации, как и все остальные. Они все не собираются вместе и не говорят: “Давайте сделаем это незаконно”, но они знают, что являются частью машины, которая делает то, чего им делать не следует”.

Окружная прокуратура потратила более двух лет на расследование попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии и назначила специальное большое жюри, которое упростило получение показаний от непокорных свидетелей.

В отличие от федеральной системы, большие жюри присяжных в штате Джорджия должны рассматривать обвинительный акт прокуратуры, вызывая в суд документы и свидетельские показания. Используя специальное большое жюри присяжных, прокуроры могут собирать доказательства без необходимости предъявлять обвинения.

Таким образом, прокуратура штата собрала доказательства, которые представит в суде позднее. Специальное большое жюри по расследованию дела Трампа заслушивало доказательства в течение примерно семи месяцев и рекомендовало предъявить обвинения более чем дюжине человек, включая самого бывшего президента, рассказала его председатель в интервью нескольким новостным изданиям.

Юридическая команда Трампа в прошлом месяце добивалась признания недействительной работы специального большого жюри и отстранения прокурара штата Фанни Уиллис от судебного разбирательства, но Верховный суд Джорджии отклонил ходатайство, постановив, что Трампу не хватало “ни фактов, ни закона, необходимых для дисквалификации мисс Уиллис”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/TPostMillennial/status/1691300969219305472?t=mlJdfS4yyNkXr2HtTgl-Hg&s=19”]

В итоге, Прокуратура Джорджии продолжает утверждать, что Трамп и еще 18 человек, включая его адвокатов Джона Истмана и Руди Джулиани, а также бывшего главу администрации Белого дома Марка Медоуза, “присоединились к заговору с целью незаконного изменения результатов” выборов 2020 года.

“Политически мотивированы”

Сам бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью Телеканал Fox News, что обвинения, выдвинутые против него в Джорджии, “политически мотивированы”.

“Это политически мотивированное обвинительное заключение, которое могло быть выдвинуто почти три года назад, было специально подготовлено для размещения прямо в разгар моей политической кампании”, - сказал Трамп в интервью Fox News Digital, повторив более раннее заявление кампании Трампа в понедельник.

Трамп заявил, что окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис “должна сосредоточиться на людях, которые сфальсифицировали президентские выборы 2020 года, а не на тех, кто требует ответа о том, что произошло”.