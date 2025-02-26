"Как трусы" - Польский генерал призвал ввести войска в Украину. Но есть нюанс

Опубликовано: 26.02.2025 08:38 , Обновлено: 26.02.2025

Бывший командующий польского антитеррористического подразделения GROM генерал Роман Полько призвал власти страны ввести свои войска в Украину. Этот шаг на днях категорически исключил действующий премьер-министр Польши Дональд Туск. Впрочем, и позиция генерала не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд.

По мнению генерала Полько, польские солдаты не должны “поджимать хвосты, как трусы”, а власти страны не должны категорически отказываться от этой идеи, исключая любое участие своих военных.

“Если мы скажем “твердое нет”, то, во-первых, нас никто не будет воспринимать всерьез в этой дискуссии, во-вторых, мы даже не знаем формата этой миссии, а уже говорим “нет”, - заявил генерал Полько в эфире Polsat News.

По его мнению, такая категоричная позиция польских властей может повлиять и на решения других стран.

“Немцы и итальянцы не будут участвовать в миссии, если увидят, что страна, претендующая на лидерство на северо-восточном фланге НАТО, исключает любое военное присутствие”, - выказал своё мнение польский генерал.

При этом генерал Полько подчеркнул, что вовсе не предлагает отправлять польских солдат на передовую, поскольку считает, что отправка поляков на линии соприкосновения российских и украинских войск может стать “великолепным поводом для российских провокаций”. Вместо этого, по мнению генерала, польские солдаты могли бы “защищать мирные соглашения” в Украине.

Какие ещё страны заявили о готовности послать своих миротворцев в Украину?

В середине февраля вопрос возможной отправки своих миротворцев в Украину обсудили лидеры стран ЕС и Великобритания. По данным американской газеты The Washington Post, которая сослалась на четыре анонимных источника, якобы знакомых с деталями неофициального саммита в Париже 17 февраля, речь идёт о возможной отправке от 25 до 30 тысяч военнослужащих из европейских стран. Согласно предварительным планам, они могут сформировать несколько бригад, которые могут быть размещены в Украине для того, чтобы следить за соблюдением условий прекращения огня, если такая договоренность будет достигнута между Москвой и Киевом.

По данным источников, в ходе этого неформального саммита также не обсуждалась возможность отправки войск на линии соприкосновения. Как сообщали The Washington Post, европейские солдаты, согласно предварительным договоренностям, “будут готовы к демонстрации силы”, если российские военные “предпримут попытки возобновить войну”.

О возможности отправки своего миротворческого контингента в Украину также на днях заявила Швейцария. Главнокомандующий швейцарской армии Томас Зюссли 23 февраля заявил в интервью местной газете SonntagsBlick, что страна готова выделить до 200 своих миротворцев, но возможно это лишь после достижения мира.

“Мы должны различать миссии по принуждению к миру и миссии по поддержанию мира. Принуждение к миру предполагает, что мир нужно достичь через силу оружия. Швейцария в таком не участвует. Поддержание мира требует, чтобы Россия и Украина согласились прекратить боевые действия и разрешили ООН направить миротворческие силы для обеспечения мира”, - заявил Зюссли.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о необходимости присутствия миротворческих войск в той или иной форме, когда будет достигнуто соглашение о прекращении войны с Россией, на днях также заявил президент США Дональд Трамп. Впрочем, до сих пор Москва категорически отказывалась принимать какое-либо развертывание сил НАТО на украинских территориях.

США и Украина согласовали условия сделки по критически важным минералам — Reuters

Так, глава МИД Сергей Лавров после недавней встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде назвал «неприемлемым» появление иностранного контингента из стран НАТО в Украине.