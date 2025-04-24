Опубликовано: 24.04.2025 18:37 , Обновлено: 24.04.2025

Президент США Дональд Трамп обратился с прямым призывом к президенту России Владимиру Путину, осудив ночной массированный обстрел Киева и потребовав прекратить атаки. Его короткое и эмоциональное сообщение появилось в принадлежащей ему соцсети Truth Social вскоре после сообщений о гибели и ранениях людей в украинской столице.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. Не нужно, и очень плохой момент. Владимир, остановись! 5 000 солдат в неделю гибнут. Давайте заключим мирное соглашение!» — написал Трамп.

Этот призыв прозвучал после новостей о ракетно-дроновой атаке на Киев в ночь на 24 апреля. По последним данным украинского МВД, в результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё как минимум 90 получили ранения.

Спасательные работы продолжаются. Из-за этого налёта президент Украины Владимир Зеленский решил прервать свой визит в ЮАР и вернуться в страну, назвав произошедшее очередным свидетельством того, что война должна быть закончена как можно скорее.

Кремль на слова Трампа пока не отреагировал. Министерство обороны России ранее заявило, что нанесло «массированный удар» по военно-промышленному комплексу Украины с использованием «высокоточного оружия большой дальности» воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотников.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя обстрелы Киева, заявил, что Россия продолжила наносить удары по «военным и околовоенным целям».

Помимо Киева, по данным украинского МВД, «массовой» атаке подверглись ещё семь областей, сообщалось о повреждениях в Харькове, Житомирской области и Павлограде (Днепропетровская обл.).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как вчера президенты Украины и США вступили в очередную заочную перепалку.

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