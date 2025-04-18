Дания решила отправить своих военных в Украину. Что ответили в России?

Опубликовано: 18.04.2025 11:08 , Обновлено: 18.04.2025

Генерал Питер Харлинг Бойсен, командующий Королевскими сухопутными войсками Дании, представил на телеканале TV2 планы отправки датских войск на Украину. Он уточнил, что их доставят туда без оружия, а в состав делегации войдут группы солдат из различных полков датской сухопутной армии. В России уже пригрозили ответными мерами.

Генерал Бойзен объяснил свое решение необходимостью адаптации к постоянно меняющимся методам ведения военных операций. Командующий Королевскими сухопутными войсками Дании недвусмысленно подчеркнул, что датские солдаты будут проходить подготовку в украинских учебных центрах, вдали от линии фронта.

Однако посольство России в Копенгагене выразило решительное несогласие с этими планами. В заявлении посла России Владимира Барбина говорится, что отправка датских военных на Украину еще глубже втягивает Данию в конфликт и несет риск неконтролируемой эскалации.

Ранее Telegraf.news писал, что дипломатическая и военная обстановка вокруг Украины продолжает оставаться крайне напряжённой и противоречивой. На фоне переговоров в Париже и подписания меморандума по «сделке о недрах» с США, украинский президент Владимир Зеленский выступил с резкими обвинениями в адрес спецпосланника Трампа и Китая. Ряд американских СМИ при этом сообщили, что стало причиной удара РФ по Сумам 13 апреля.

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