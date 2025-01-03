Варшава запретила послу европейской страны появляться на церемонии начала председательства Польши в ЕС

Опубликовано: 03.01.2025 14:56 , Обновлено: 03.01.2025

Министерство иностранных дел Польши направило ноту Венгрии, заявив, что посол этой страны будет "нежеланным гостем" на торжественной церемонии вступления Польши в должность председателя Евросоюза.

Юридически председательство Польши в ЕС началось ещё 1 января. В течение полугода страна будет возглавлять работу Совета ЕС. В ближайшие месяцы там пройдут более 300 официальных встреч, в том числе 22 неформальных совета с участием министров ЕС.

Торжественная церемония назначена на вечер 3 января в Большом театре Национальной оперы в Варшаве. Планируется, что в мероприятии примут участие премьер-министр Дональд Туск и новый глава Европейского совета Антонио Коста. Среди приглашенных также - дипломаты, находящиеся в представительствах европейских стран в Варшаве.

Однако, как сообщил польский портал Onet, польское правительство не пожелало видеть на официальных мероприятиях посла Венгрии, страны, председательствовавшей в ЕС перед Польшей. При этом, по данным издания, венгерская сторона имеет право делегировать на церемонию кого-то из дипломатов более низкого ранга. Однако неизвестно, воспользуются ли они этой возможностью.

Как отметило польское издание, изначально посол был приглашен на гала-концерт и несколько недель назад даже подтвердил свое присутствие. Однако перед Рождеством все изменилось. Причиной тому издание назвало предоставление Венгрией политического убежища Марцину Романовскому, бывшему заместителю министра юстиции Польши.

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Бывший замминистра разыскивается польскими властями в связи с делом Фонда справедливости. Прокуратура предъявила ему обвинения по 11 пунктам, в том числе в присвоении более 100 млн злотых (порядка 24 млн долларов). Политик сбежал в Будапешт незадолго до того, как его уже должны были взять под стражу.

Предоставление политического убежища Романовскому вызвало дипломатический скандал между Варшавой и Будапештом: посол Венгрии был вызван в МИД, а посол Польши в Будапеште отозван в страну на неопределенный срок для консультаций.

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По данным заместителя польского министра по европейским делам Магдалены Собковьяк-Чарнецкой, на фоне этого скандала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не был приглашен на церемонию в Большой театр Варшавы.

Примечательно, что в 2011 году, когда Польша впервые возглавила работу Совета ЕС, во главе двух стран, сменяющих друг друга, находились всё те же политики, но тогда, как отметил польский портал Onet, между Дональдом Туском и Виктором Орбаном “царила практически политическая идиллия”.

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Тогда Орбан приезжал в Варшаву , чтобы символически передать пост президента польскому премьер-министру. На пресс-конференциях глава венгерского правительства благодарил Польшу за поддержку, а Туск хвалил Венгрию за “безупречное” ведение дел ЕС. Политики даже обменялись символическими подарками: Орбан подарил польскому премьеру бочку вина, а тот ответил саблей. Сегодня о подобных жестах, по словам политических обозревателей, не может быть и речи.