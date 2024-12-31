Сикорский рассказал, сколько тысяч долларов зарабатывает на посту главы МИД Польши и вызвал бурю возмущения в соцсетях

Опубликовано: 31.12.2024 09:43 , Обновлено: 31.12.2024

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поделился в соцсетях информацией о своей официальной зарплате. Сумма стала сюрпризом для многих поляков и вызвала бурные обсуждения среди интернет-пользователей.

“Приятно, что правительство объявило о 5%-ном росте. Хорошо, что минимальная заработная плата также увеличивается”, — написал Сикорский на своей страничке на платформе X и прикрепил скриншот последнего зачисления на карту от Министерства иностранных дел, которое он возглавляет.

Фотография вызвала настоящую бурю в интернете, ведь если верить скриншоту, в декабре на счет Сикорского от МИД было переведено 9 892,24 злотых (в эквиваленте это более 2,3 тыс. долларов или почти 8 тыс. белорусских рублей).

Большинство белорусов такой зарплате могут только позавидовать: средняя зарплата в нашей стране в ноябре 2024 года составляла 2 331,8 рубля – в пересчёте на доллары по нынешнему курсу это 649,5 доллара. Однако поляки, судя по комментариям в соцсетях, оценили зарплату своего министра иностранных дел как “до смешного маленькую”.

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“Зарплата главы польской дипломатии составляет 2313 евро. Немецкий министр зарабатывает 17 990 евро в месяц”, - привёл для сравнения официальные цифры корреспондент польского канала TVN24 Филип Фольчак.

“Смешным” назвал зарплату Сикорского и журналист Филип Ламански из экономического издания Obserwatora Gospodarczego и предложил главе МИД в качестве более прибыльной подработки вести колонку в журнале.

Некоторые комментаторы помимо праздного возмущения обратили внимание на то, что такие низкие (разумеется, в сравнении с зарплатами в других сферах экономики в Польше) зарплаты являются источником немалых проблем. Так, чиновник местного самоуправления Богдан Ставиский отметил, что зарплата главы МИД оказалась в три раза меньше, чем у руководителей муниципальных предприятий в повятовых городах.

“Низкие зарплаты самых важных людей в государстве являются причиной того, что так много политиков строят интриги на стороне”, - заявил польский активист из Вроцлава Томаш Овчарек.

Между тем, как отметило польское издание WP, это не первый раз, когда Радослав Сикорский публично делится информацией о своих доходах. Аналогичный пост со своей платежной ведомостью он выкладывал в октябре, в ответ на информацию о повышении зарплаты главе Национального банка Польши. Тогда зарплата Адама Глапинского выросла до 122 тыс. злотых в месяц (то есть более 98 тыс. белорусских рублей в эквиваленте), что в 12 раз превышало октябрьскую зарплату главы польского МИД.

Сикорский также воспользовался случаем, чтобы напомнить, что ради министерского кресла он в свой время отказался от более “денежных” должностей в Евросоюзе.

“Я не получаю ни миль, ни премий, ни надбавок от МИД. У меня нет ни деловой квартиры, ни депутатских надбавок, потому что я не депутат. Однако я ушел с поста депутата Европарламента и не принял предложение стать комиссаром ЕС”, - написал Сикорский в ответ на замечание одного из комментаторов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале месяца Главное управление полиции Польши объявило акцию протеста, присоединившись к профсоюзам силовых структур, которые уже несколько месяцев требуют от правительства повышения зарплат не менее чем на 15%, а также предоставления жилищных льгот, доплат и перерасчёта пенсий.

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