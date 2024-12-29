Президенту Польши предложили поменять цвета польского флага

Опубликовано: 29.12.2024 09:18 , Обновлено: 29.12.2024

В канцелярию президента Польши Анджея Дуды поступила петиция с требованием поменять цвета польского флага. Речь идёт не о полной смене, а только оттенке красного.

Автор петиции предложил президенту Польши вернуться к малиновому цвету, который бы лучше отражал “величие и уникальность Польши”. В документе говорится, что нынешний оттенок слишком похож на флаги Чехии, Индонезии и Монако, что затрудняет идентификацию.

Автор петиции, подробности которой Канцелярия президента Польши не раскрывает (только то, что письмо было отправлено из Скаржиско-Каменны), считает, что это изменение могло бы вдохновить молодые поколения больше гордиться национальными символами. В петиции говорится, что малиновый цвет на протяжении веков символизировал величие Речи Посполитой. А восстановление этого оттенка национального флага будет отсылать к польским корням и традициям.

Это не первая попытка поменять флаг в Польше. Тема смены оттенка на малиновый поднимается раз в несколько лет. В 2019 году Минкульт рассмотрел проект закона о национальной символике, который предполагал изменение цвета флага и герба. Стоимость замены национальных символов тогда оценили в 130 миллионов злотых, и от этой инициативы отказались.

Кстати, первоначально польский национальный цвет был на самом деле малиновым – он символизировал достоинство и богатство. Однако цена красителя, необходимого для окрашивания тканей, — кошенили — была очень высокой. Его получали из личинок моли (небольшого жука), поэтому такой цвет могли позволить себе только государственные сановники.

Сегодняшний флаг, бело-красный, стал неформальным национальным символом Польши 3 мая 1792 года, в первую годовщину Конституции 3 мая. Белый и красный цвета были признаны парламентом национальными цветами 7 февраля 1831 года. Современный флаг был признан государственным символом только после Первой мировой войны, в 1919 году.