Польша отозвала посла из Венгрии из-за бежавшего туда бывшего замминистра

Опубликовано: 20.12.2024 15:03 , Обновлено: 20.12.2024

Посол Венгрии в Польше получил ноту протеста от польской стороны относительно предоставления Венгрией убежища Марцину Романовскому, сообщило в пятницу МИД. В то же время глава МИД Радослав Сикорский решил отозвать в Варшаву для консультаций посла Польши в Венгрии Себастьяна Кенцека. Это означает, что главы дипмиссии Польши в Будапеште не будет, а это серьезный шаг.

“Мы считаем решение правительства премьер-министра Виктора Орбана предоставить политическое убежище Мартину Романовскому, разыскиваемому на основании европейского ордера на арест, как акт, недружественный по отношению к Республике Польша и противоречащий элементарным принципам, применимым к государствам-членам Европейского Союза”, - заявил польский министр.

Во время встречи в Министерстве иностранных дел послу Венгрии в Польше Иштвану Игьярто сообщили, что польская сторона удивлена предоставлением убежища бежавшему из страны Мартину Романовскому, бывшему заместителю министра юстиции и действующему депутату от оппозиционно партии “Право и справедливость” (ПИС).

“Мы возмущены данным случаем, это недружественное действие по отношению к Польскому государству, а также принципам Европейского Союза, особенно вытекающим из ст. 4 договора, в которой говорится о взаимной лояльности стран ЕС. Мы понимаем, что ситуация беспрецедентна», — заявил Павел Вроньский, пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

В МИД Польши также сообщили, что “предоставление международной защиты в любом из государств-членов ЕС не освобождает эту страну от обязательства выполнить европейский ордер на арест. Решение в этом отношении может быть принято только независимым и беспристрастным судом”.

В ведомстве добавили, что если Венгрия нарушит свои европейские обязательства, Польша обратится в Еврокомиссию с просьбой инициировать разбирательство в отношении этой страны - в соответствии со ст. 259 Договора о функционировании Европейского Союза.

По словам Вронского, посол Венгрии заявил, что он не был проинформирован об этом случае и что посольство не получало никаких указаний по этому поводу. Посол выразил сожаление по поводу такого развития отношений между Польшей и Венгрией, сообщил представитель ведомства, добавив, что беседа, продолжавшаяся около 10 минут, прошла в спокойной обстановке .

Мартин Романовский, депутат партии ПиС и бывший заместитель министра юстиции, является подозреваемым в уголовном расследовании деятельности Фонда справедливости. Прокуратура предъявила ему 11 обвинений. В четверг Окружной суд Варшавы объявил о выдаче ему европейского ордера на арест.

В четверг вечером адвокат бежавшего политика Бартош Левандовски заявил на платформе X, что «правительство Венгрии приняло во внимание заявление депутата Мартина Романовского и предоставило ему международную защиту», то есть политическое убежище.