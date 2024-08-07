В Турции предложили отменить в отелях услугу "все включено". Чем решили заменить??

Опубликовано: 07.08.2024 20:25 , Обновлено: 07.08.2024

В Турции представители туристической сферы возобновили дискуссию о будущем системы «Все включено» (All Inclusive - англ). Зафер Алкай, генеральный менеджер известного отеля Cornelia Diamond Golf Resort & SPA и один из пионеров этой концепции в Турции, рассказал, почему белорусским туристам (в числе всех остальных), возможно, придется привыкать платить за еду и выпивку на турецких курортах.

Зафер Алкай в интервью газете Hurriyet признал, что именно благодаря введению системы «все включено» в 1990-х годах Турция стала одним из самых популярных туристических направлений в мире. Но, по его словам, теперь эта модель стала помехой, а не преимуществом.

По его словам, требования современных туристов относительно качества обслуживания и питания значительно выросли. А в условиях нестабильной экономической ситуации в Турции (там высокая инфляция) отели вынуждены были сокращать расходы, что повлияло на качество сервиса. Как итог, многие туристы возвращаются из отпуска разочарованными.

Собираетесь в отпуск на машине? Вот чек-лист, что нужно обязательно сделать перед поездкой

В качестве решения Алкей предложил отменить “все включено” и перевести некоторые отели на полупансион (двухразовое питание). Хотя эта модель обойдется туристам дороже, она может привлечь более состоятельных туристов, уверен турецкий отельер.

«На All Inclusive жалуются все: туристы, отельеры, власти. Но отказываться от этой модели никто не решается», — заявил Алкай.

Хотя критика в адрес “все включено” становится все более распространенной, турецкие отельеры пока не готовы к радикальным переменам. Популярность этой модели среди туристов до сих пор является одной из основных причин, по которой они выбирают турецкие курорты. Стоит ли ждать в Турции исчезновения “все включено”, пока неясно.

[inf]Услуга “все включено” или отель с такой услугой - это курорт для отдыха, который, как правило, включает в стоимость бронирования проживание, неограниченное количество продуктов питания и напитков, алкогольных напитков, развлечения и другие развлекательные мероприятия, такие как занятия спортом или водными видами спорта. Такие отели часто расположены в теплых регионах мира, особенно в Мексике и Карибском бассейне, а также Турции.

Современный курорт “все включено” берет свое начало в 1950-х годах, когда бельгийский предприниматель Жерар Блиц основал компанию Club Med. Их первый курорт был открыт в Алькудии, Майорка, Испания, в 1950 году, где гости, однако, останавливались в палатках и простых соломенных хижинах на пляже.[/inf]

Где отдыхают сами турки? Эта страна заставила турецкие отели опустеть

Ранее Telegraf.news сообщил, что Международная федерация донеров (UDOFED) в Турции подала официальную заявку на признание донер-кебаба в Европейском союзе (ЕС) в качестве “традиционного продукта”. Это предполагает придание охранного статуса донер-кебабу, аналогичного тому, каким обладает итальянская моцарелла, неаполитанская пицца и французское шампанское. Узнали, исчезнет ли из продажи заодно и уже привычная белорусам шаурма.

Турция потребовала запретить донеры и кебабы в Европе. А шаурму?