В Тбилиси тысячи сторонников ЕС вышли на митинг перед "решающими" выборами

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Опубликовано: 21.10.2024 10:06 , Обновлено: 13.11.2024

Тысячи демонстрантов, выступающих за вступление в Европейски союз, в воскресенье 20 октября провели митинг в Тбилиси, Грузия. Это произошло за неделю до парламентских выборов, который называют "решающими" — они должны определить, продолжит ли страна свой проевропейский путь.

Тысячи демонстрантов, размахивая флагами ЕС и Грузии и держа в руках транспаранты с надписью «Грузия выбирает Европейский Союз», собрались на центральной площади Свободы Тбилиси, пройдя маршем к месту проведения акции из пяти разных мест, сообщили журналисты AFP с места событий.

Собравшиеся пели национальный гимн страны и грузинский текст европейской «Оды к радости».

Прозападный президент Саломе Зурабишвили присоединилась к митингу, который, по ее словам, «показывает, что Грузия уже победила и будет реинтегрирована в Европу».

Она также обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Вы тоже боретесь за Грузию. Вы победите, и мы вместе войдем в Европейский союз».

“Решающие” выборы

На субботнем голосовании беспрецедентный альянс прозападных оппозиционных сил будет противостоять правящей партии «Грузинская мечта», которая находится у власти с 2012 года.

Ранее глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия «Грузинской мечты» «сигнализируют о переходе к авторитаризму». Он назвал предстоящие выборы «решающим испытанием для демократии в Грузии и ее пути в Европейский союз».

Согласно опросам общественного мнения, оппозиционные партии, скорее всего, наберут достаточно голосов на субботних выборах, чтобы сформировать коалиционное правительство и сменить правящую партию, контролируемую Бидзиной Иванишвили.

Аналитики предупреждают о риске беспорядков, если «Грузинская мечта» попытается удержаться у власти независимо от результатов голосования.

“Русский закон”

Напомним, Брюссель заморозил процесс вступления Грузии в ЕС в начале 2024 года после того, как партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это аналог российского закона об иноагентах.

По инициативе «Грузинской мечты», «проводящими интересы иностранной силы» объявят все неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за рубежа. Их будут регистрировать в специальном реестре. В эту категорию попадает абсолютное большинство грузинских веб-СМИ и некоммерческих организаций, которые сотрудничают с западными фондами.

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Протесты против принятия закона начались еще в апреле. Десятки тысяч человек стали выходить на улицы с лозунгом «нет русскому закону». Против законопроекта выступила оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая наложила на законопроект вето.

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Однако грузинский парламент преодолел это вето — и закон вступил в силу в июне 2024 года. После этого несколько стран ЕС предложили отменить безвизовый режим для граждан Грузии.

Парламент Грузии преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах