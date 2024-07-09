"Заморозили 30 млн евро" - ЕС приостановил интеграцию Грузии из-за «совершенно несовместимой риторики»

Опубликовано: 09.07.2024 15:57 , Обновлено: 09.07.2024

Посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский на международной конференции о расширении объединения в Тбилиси заявил, что ЕС приостановил процесс интеграции страны. По словам дипломата, лидеры объединения не понимают намерений грузинского правительства.

Герчинский считает, что закон “О прозрачности иностранного влияния”, который принял парламент в мае 2024 года, - это шаг назад на фоне других достижений Грузии на пути в Евросоюз. “Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз”, – заявил посол, передало издание lrt.lt.

Он рассказал, что ЕС уже заморозил 30 млн евро, которые собирались направить на поддержку обороны Грузии. “К этому моменту деньги, которые мы планировали перечислить министерству обороны, 30 млн евро, заморожены”, - сообщил Герчинский.

И добавил, что “это только первый шаг”. При этом дипломат выразил надежду, что интеграция Грузии в Евросоюз возобновится после парламентских выборов в стране, которые запланированы на октябрь 2024 года.

«Русский закон»

Грузия стала кандидатом в ЕС в декабре 2023 года. А через несколько месяцев правящая в стране партия “Грузинская мечта” внесла в парламент законопроект “О прозрачности иностранного влияния». Это аналог российского закона об иноагентах.

По инициативе «Грузинской мечты», «проводящими интересы иностранной силы» объявят все неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за рубежа. Их будут регистрировать в специальном реестре. В эту категорию попадает абсолютное большинство грузинских веб-СМИ и некоммерческих организаций, которые сотрудничают с западными фондами.

Пока грузинские власти уверяли, что закон поможет укрепить государственный суверенитет и приблизит страну к вхождению в Европейский союз, ЕС и США выступали с резкой критикой инициативы.

Протесты против принятия закона начались еще в апреле. Десятки тысяч человек стали выходить на улицы с лозунгом «нет русскому закону». Против законопроекта выступила оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая наложила на законопроект вето.

Парламент Грузии в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. В Тбилиси начались столкновения

Однако грузинский парламент преодолел это вето - и закон вступил в силу в июне 2024 года. После этого несколько стран ЕС предложили отменить безвизовый режим для граждан Грузии.

Парламент Грузии преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах