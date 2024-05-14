Парламент Грузии в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. В Тбилиси начались столкновения

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Опубликовано: 14.05.2024 17:21 , Обновлено: 14.05.2024

Парламент Грузии в третьем (и окончательном) чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". У здания парламента в Тбилиси собрались тысячи протестующих.

За принятие законопроекта проголосовало 84 депутата, против - 30, сообщил портал NewsGeorgia. На заседании депутат правящей партии “Грузинская мечта” Дито Самхарадзе подрался с представителями оппозиции.

После окончания голосования члены парламентского большинства стали покидать здание законодательного органа с помощью полиции.

Тем временем у здания парламента начались протесты и задержания. Одного человека задержали, когда на фасаде законодательного органа он делал граффити «Эта страна наша».

Полиция через громкоговорители призвала протестующих разойтись, начались столкновения демонстрантов с представителями правоохранительных органов. К зданию парламента начали стягивать спецназ и водометы.

Грузинское МВД заявило, что акция на проспекте Руставели, где расположено здание парламента, приняла “насильственный характер”.

Также сегодня стало известно, что основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили отказал помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену во встрече. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, причина отказов Иванишвили встречаться с иностранными дипломатами и политиками - «шантаж и де-факто санкции» со стороны «партии глобальной войны».

Дело в том, что после начала войны в Украине швейцарский банк Credit Suisse заблокировал $2 млрд на счетах Иванишвили на основании того, что эти деньги могут иметь российское происхождение.

“Русский закон”

«Законопроект о прозрачности иностранного влияния» — это аналог российского закона об иноагентах. По инициативе “Грузинской мечты”, “проводящими интересы иностранной силы” объявят все неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за рубежа. Их будут регистрировать в специальном реестре.

Пока грузинские власти уверяют, что закон поможет укрепить государственный суверенитет и приблизит страну к вхождению в Европейский союз, ЕС и США выступают с резкой критикой инициативы.

Протесты против принятия закона начались еще 15 апреля. Десятки тысяч человек стали выходить на улицы с лозунгом “нет русскому закону”.

В Грузии вспыхнули протесты против «русского закона». Президент Зурабишвили поддержала участников акций