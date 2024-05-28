Парламент Грузии преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах

Опубликовано: 28.05.2024 20:09 , Обновлено: 28.05.2024

Грузинский парламент 28 мая преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенное на закон "О прозрачности иностранного влияния". Перед зданием парламента в Тбилиси началась акция тех, кто не согласен с принятием документа.

84 депутата проголосовали за принятие законопроекта в его первоначальном виде, четверо высказались против. При этом почти вся оппозиция покинула в знак протеста заседание законодательного органа и не участвовала в голосовании, а присоединилась к митингу, рассказал портал NewsGeorgia.

После преодоления вето закон снова отправят на подпись Зурабишвили. Если она его во второй раз не подпишет, это сделает спикер парламента Шалва Папуашвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта». Затем закон должны будут опубликовать, и он вступит в силу.

Пока депутаты проводили заседание, у здания парламента начали собираться протестующие. На площадь Свободы в Тбилиси правоохранители стали стягивать спецназ и водометы.

Реакция Евросоюза

Тем временем на преодоление вето, наложенного Зурабишвили на закон “О прозрачности иностранного влияния”, который в Грузии называют “русским законом”, отреагировали в Европейском союзе (ЕС).

“ЕС глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить этот закон”, - сказано в заявлении на официальном сайте объединения.

Там призвали грузинские власти “обратить вспять эту тенденцию и вернуться на путь ЕС”. “Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов. Мы продолжаем поддерживать грузинский народ и признаем выбор подавляющего его большинства в пользу европейского будущего для своей страны”, - отметили в обращении.

«Русский закон»

«Законопроект о прозрачности иностранного влияния» — это аналог российского закона об иноагентах. По инициативе «Грузинской мечты», «проводящими интересы иностранной силы» объявят все неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за рубежа. Их будут регистрировать в специальном реестре.

Пока грузинские власти уверяют, что закон поможет укрепить государственный суверенитет и приблизит страну к вхождению в Европейский союз, ЕС и США выступают с резкой критикой инициативы.

Протесты против принятия закона начались еще 15 апреля. Десятки тысяч человек стали выходить на улицы с лозунгом «нет русскому закону».

Президент Грузии пообещала наложить вето на принятый парламентом «русский закон»