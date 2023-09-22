Зеленский пообещал, что ВСУ освободят Бахмут и еще два города

Опубликовано: 22.09.2023 10:34 , Обновлено: 04.07.2024

На встрече с американскими редакторами в Вашингтоне, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупируют Бахмут и еще два города.

Правда какие именно, он не сообщил. «Я не скажу, какие именно города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план», - сказал украинский президент.

Ранее Зеленский заявил, что не знает, удастся ли Украине совершить крупный прорыв на фронте до конца этого года. В интервью CNN на вопрос, возможно ли это, президент ответил: «Я думаю, никто не знает, правда».

«Но я думаю, что мы добьемся большего успеха», — добавил он, отметив продвижение Украины на востоке.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что украинские танки прорвали российские «зубы дракона» в Запорожье.

Теперь точно. Украинские танки прорвали российские «зубы дракона» в Запорожье

А днем ранее стало известно, что ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Крыму.

ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Крыму