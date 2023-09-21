ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Крыму

Опубликовано: 21.09.2023 15:55 , Обновлено: 21.09.2023

В четверг, 21 сентября, Украина официально подтвердила удар по военному аэродрому в Крыму в городе Саки.

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«В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому возле города Саки во временно оккупированном Крыму», – сообщило Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ. Подробности удара не приводятся.

Ранее украинские СМИ, ссылаясь на источник в СБУ заявляли, что на этом аэродроме якобы находилось не менее 12 самолетов Су-24 и Су-30, зенитный комплекс «Панцирь», а также база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Утверждалось, что в результате ударов повреждена техника.

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Самая массированная атака беспилотников по Крыму с начала войны

В ночь с 20 на 21 сентября жители Крыма пережили, по их словам “самую массированную атаку” с начала активных военных действий в Украине. О звуках летящих беспилотников и взрывах сбитых системой ПВО дронов ночью сообщали жители Севастополя, Евпатории, Джанкоя, Сака, Новофëдоровки. В Минобороны России отчитались о 19 сбитых дронах.

Крым пережил самую массированную атаку беспилотников с начала войны

Утром 21 сентября в числе украинских городов, которые подверглись массированному ракетному обстрелу с российской стороны, оказался город Черкассы. В результате в центре города было фактически разрушено здание гостиницы, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. По данным областной военной администрации, под завалами могли оказаться десятки людей.

В Черкассах ракета попала в гостиницу — МВД Украины

Позже стало известно, что обстрелу подверглась и украинская сторона. Так, утром 21 сентября в числе городов, которые подверглись массированному ракетному обстрелу, оказался город Черкассы. В результате в центре города было фактически разрушено здание гостиницы, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. По данным областной военной администрации, под завалами могли оказаться десятки людей.

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