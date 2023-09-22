Теперь точно. Украинские танки прорвали российские "зубы дракона" в Запорожье

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Опубликовано: 22.09.2023 07:56 , Обновлено: 22.09.2023

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что последние данные с фронта на юге Украины свидетельствуют, что ВСУ перешли все три линии обороны Суровикина, в том числе и "зубы дракона".

“Украинская бронетехника действует за последней линией российского оборонительного рубежа, который в настоящее время преодолевают украинские силы в западной части Запорожской области, хотя ISW еще не готова оценить, что украинские силы полностью прорвали его”, - говорится в отчёте организации.

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В ISW сообщили, что кадры, опубликованные 21 сентября русскими, показывают, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и заграждений “Зубы дракона”, которые являются частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербово (18 км к юго-востоку от Орехова).

В институте утверждают, что это первый наблюдаемый случай, когда украинские войска используют бронетехнику за пределами российской трехслойной обороны.

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Присутствие украинской бронетехники за последней линией нынешнего российского оборонительного эшелона указывает на то, что украинцы обеспечили себе прорыв первых двух линий этого эшелона в достаточной степени, чтобы проезжать техникой через брешь. Украинские силы, вероятно, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе в достаточной степени, чтобы выдвинуть вперед свою бронетехнику.

“Способность Украины доставлять бронетехнику к самым грозным российским укреплениям и проходить через них, чтобы остановить их, и эксплуатировать эти машины вблизи подготовленных российских оборонительных позиций являются важными признаками прогресса в украинском контрнаступлении”, - считают в ISW.

Другие геолоцированные кадры, опубликованные 20 и 21 сентября, указывают на то, что украинские войска также продвинулись к западу и юго-западу от Вербово.