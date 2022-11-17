В России в ответ на требование Зеленского заявили, что хотят "перемирия"

Опубликовано: 17.11.2022 16:00 , Обновлено: 04.07.2024

В Москве отвергли предложенную Владимиром Зеленским "формулу мира", состоящую из 10 пунктов, а также призыв к публичным переговорам. При этом в МИД России фактически проговорились, что их интересует, в первую очередь, перемирие. Украинская же сторона настаивает на переговорах о мире.

“Сугубо воинственный настрой демонстрирует руководство Украины. О прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта”, - пожаловался один из чиновников МИД РФ Иван Нечаев 17 ноября.

[info_b]Ранее в Офисе Зеленского не раз заявляли, что любое перемирие с Россией будет использовано ей для накопления сил и нового нападения. В Киеве настаивают на переговорах о полном мире. Но для этого Россия должна вывести свои войска не только с захваченных с февраля украинских земель, но и из Донецкой, Луганской обаластей и Крыма. Подробнее [link href=“https://telegraf.news/world-news/u-zelenskogo-soglasilis-s-ogovorkoj-na-peregovory-s-rossiej-nikogda-ne-otkazyvalas/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 17 ноября, что “публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени”. А потом пожаловался, что в Киеве “то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров”.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции 16 ноября, что получил через различных глав государств сигналы от России о возможности мирных переговоров. По его словам, это неподходящий формата.

Зеленский предложил России «публичные, а не кулуарные» переговоры

Ранее Телеграф сообщил, что замглавы МИД России Андрей Руденко 8 ноября заявил, что Кремль больше не выдивигает никаких предварительных условий для начала переговов с Украиной.

Россия отказалась от всех условий для начала мирных переговоров с Украиной