Россия отказалась от всех условий для начала мирных переговоров с Украиной

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Опубликовано: 08.11.2022 14:51 , Обновлено: 04.07.2024

Замглавы МИД России Андрей Руденко 8 ноября заявил, что Кремль больше не выдивигает никаких предварительных условий для начала переговов с Украиной.

Российский дипломат также утверждает, что Россия не ведёт переговоров о мирном урегулировании в Украине с США.

“С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю”, - заявил Андрей Руденко.

Напомним, что ещё в сентябре власти России говорили, что у них есть список условий для мирных переговоров с Киевом. Однако позднее случилось стремительное бегство российских войск в Харьковской области и ещё более стремительное наступление ВСУ в Херсонской.

Но в начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире “Россия 1” заявил, что Кремль может вести переговоры с Киевом “о том, как будут выполняться наши условия». Тогда Дмитрий Песков утверждал, что условия российской стороны остаются прежними. Но не назвал их. Впрочем, о них российская сторона много и часто говорила ещё раньше.

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В июле глава комитета Госдумы по международным делам и участник переговорной декларации РФ Константин Слуцкий был уверен, что Украина должна капитулировать и предпринять меры про пресловутой “денацификацию”.

“Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации — освобождению от нацизма территории Украины”, - заявил он.

Условия теперь ставит Украина

Однако условия теперь ставит официальный Киев. Там не раз с сентября заявляли, что беспрекословным условием начала переговоров с РФ является полный отвод российских войск с территории Украины на 1991 год.

А 7 ноября Владимир Зеленский снова предъявил уже расширенный список.

“Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия”, — заявил Владимир Зеленский во время видеообращения в своем Telegram-канале.

В то же время, не все наблюдатели верят, что переговоры в принципе возможны.

“Отдельные западные аналитики критикуют Зеленского за нежелание вести переговоры с Путиным и подчеркивают, что Киев тем самым сам сужает себе поле для маневра. По поводу поля для маневра можно поспорить, но нельзя забывать о главном: сегодняшний Путин – лютый враг Украины и всего украинского. Это человек, целью которого фактически является уничтожение Украины и украинцев. Можно ли требовать от украинских властей переговоров с таким врагом?”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/3073” rel=“noopener” target=“_blank”] оценил [/link] вероятность переговоров немецкий обозреватель Александр Фридман в своем тг-канале.

Ранее Телеграф сообщил, что ни для кого не секрет, что украинские силы работают над тем, чтобы заставить Россию отступить из Херсона. Однако администрация президента Украины Владимира Зеленского “планирует следующие шаги по захвату Крыма, который Россия оккупирует с 2014 года”, сообщило американское издание The Daily Beast.

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