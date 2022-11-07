У Зеленского согласились с оговоркой на переговоры с Россией - "Никогда не отказывалась"

Опубликовано: 07.11.2022 19:21 , Обновлено: 07.11.2022

Советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк заявил 7 ноября в ответ на публикацию Washington Post о том, что США просят Киев начать переговоры с Кремлем, что они возможны, но со следующим президентом России.

“Важно: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша позиция известна и открыта. Во-первых, вывод войск с нашей территории, во-вторых - все остальное. Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке мы будем говорить со следующим лидером России”, - уточнил Михаил Подоляк.

Ранее Телеграф сообщил, что власти США и стран НАТО, похоже, пришли к компромиссу в вопросе, когда Украина могла бы начать переговоры с Россией о мирном урегулировании. Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.

В НАТО уже решили, когда Зеленский должен начать переговоры с Россией — La Repubblica