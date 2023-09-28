В России призвали взорвать ядерную бомбу в Арктике, чтобы напугать Запад

Опубликовано: 28.09.2023 16:19 , Обновлено: 28.09.2023

Михаил Ковальчук, президент Национального российского исследовательского центра «Курчатовский институт» считает, что России необходимо возобновить испытания ядерного оружия и взорвать его на Новой Земле, чтобы заставить США договариваться.

По его словам, действия Запада в отношении РФ становятся все более агрессивными. Глава центра подчеркнул, что зарубежные страны “должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность”.

Ковальчук призвал возобновить испытания ядерного оружия, “если того потребуют обстоятельства”. Он напомнил, что в 1961 году СССР “в ответ на агрессивную риторику США” испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн, “после чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно”.

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«Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле… Один разок хотя бы. И все встанет на свои места», — процитировала«РИА Новости» Ковальчука.

Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, поручил Минобороны РФ и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию ядерного оружия, если его первыми испытают США. Глава Минобороны РФ и глава «Росатома» в августе совершили облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год СССР взрывал ядерное оружие.

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Согласно спутниковым снимкам, опубликованнымиCNN, Россия занялась расширением и обустройством полигона на Новой Земле. Среди прочего на снимках видно, что в 2021–2023 годах там велось активное строительство, в порт прибывали суда, выгружавшие контейнеры, зимой чистились дороги, в горах прокладывались тоннели. Новые строения возводятся рядом с тоннелями, в которых организовывались взрывы в советские времена.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Лавров заявил, что передачу Киеву F-16 РФ будет считать ядерной угрозой Запада.

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