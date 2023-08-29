В Госдуме призвали нанести ядерный удар по территории России

Опубликовано: 29.08.2023 14:05 , Обновлено: 29.08.2023

Генерал Андрей Гурулев, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», призвал применить против ВСУ на Запорожском направлении тактическое ядерное оружие.

«Село Работино — идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Они там все в кучу собрались. Идеальное просто», — сказал парламентарий.

[info_b]Россия объявила территории Запорожской области Украины, о которых идет речь, своими. Поэтому по сути, Гурулев призвал нанести ядерный удар по территории РФ. “Запорожская область входит в состав РФ в своих административных границах”, - ранее заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. [/info_b]

Напомним, о том, что ВСУ освободили село Работино от захватчиков, стало известно 22 августа.

Новость Телеграф

Позже украинский спецназ показал видео, как пробивал там оборону россиян.

Украинский спецназ показал видео, как пробивал оборону россиян под Работиным

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