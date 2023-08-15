Участники конференции в Москве назвали место на Земле, где ядерная война "неизбежна"

Опубликовано: 15.08.2023 17:38 , Обновлено: 26.02.2025

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам 15 августа во время обращения к участникам конференции в Москве заявил, что ядерная война обязательно состоится на Корейском полуострове.

По словам северокорейского военного, ядерная война между Южной и Северной Кореями “неизбежна”, а вопрос только в том, кто и когда ее начнет.

По его словам, США перевезли в Южную Корею очень большое количество ядерного оружия. И, считают в КНДР, решить проблему корейского полуострова через переговоры невозможно.

«С начала года [США] перебросили в Республику Корея огромные ядерные стратегические средства, в том числе атомную подлодку, стратегический бомбардировщик и атомную авианесущую ударную группу, и провели один за другим самые крупные совместные военные учения, имитирующие тотальную войну с нами, и это было беспрецедентным по масштабу, интенсивности и продолжительности», - пожаловался северокорейский министр.

На этой же конференции выступил и министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он заявил, что вероятность прямого военного столкновения с НАТО в будущем “становится очевидной”. Недавнее расширение НАТО он назвал “своеобразной колонизацией новых территорий”, целью которой является “использование населения в вероятной войне с Востоком”.

«Маски сброшены» — Хренин заявил, что НАТО готовится к «вероятной войне с Востоком»