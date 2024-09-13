Россия в ООН пригрозила "прямой войной" НАТО. Что ответили на Западе?

Опубликовано: 13.09.2024 20:13 , Обновлено: 13.09.2024

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что если страны Запада снимут ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия по территории России, это будет означать прямую войну с Москвой. На заседании Совета безопасности ООН, которое прошло в пятницу, 13 сентября, Небензя попросил "не забывать об этом и думать о последствиях".

По его словам, потенциальное развитие событий в подобном ключе принципиально изменит отношения российской стороны к западным государствам. При этом Василий Небензя подчеркнул, что “отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится”.

“В этом случае мы будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями», — отметил во время заседания Совета безопасности ООН российский дипломат.

К слову, днём ранее Владимир Путин пригрозил странам НАТО войной, если власти США разрешат Киеву наносить удары западным оружием вглубь России. Такое заявление российский лидер сделал 12 сентября после выступления на пленарном заседании Форума объединённых культур.

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Комментируя слухи о том, что Киев требует от своих западных союзников, в том числе в Вашингтоне, разрешение на то, чтобы наносить удары западным оружием большой дальности вглубь территории РФ, Путин заявил, что такой шаг изменит «суть конфликта» России и Украины. Он упрекнул западные страны в «подмене понятий» и заявил, что украинские военные и сейчас бьют вглубь РФ, но пока преимущественно с помощью дронов.

«Но когда речь идёт об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо США», — заявил Путин.

Он также отметил, что в настоящее время полётные задания в западные ракетные системы могут вносить «только военнослужащие стран НАТО», а украинские военнослужащие «делать этого не могут». По словам российского президента, если такое решение будет принято на Западе, «это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне на Украине».

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«Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», — заявил Путин. В этом случае, подчеркнул он, российские власти намерены «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться».

Как отреагировали на Западе?

На Западе уже отреагировали на заявление Путина. Член международного комитета Сената США Джим Риш заявил, что Украина должна иметь разрешение на нанесение ударов по целям вглубь России, включая действующие российские бомбардировщики, запускающие ракеты по украинским городам.

“Последние угрозы Путина о прямой конфронтации с НАТО — это просто попытка вынудить Запад отказаться от поддержки Украины. Он знает, что удары с Украины на большие расстояния нанесут значительный ущерб его военным усилиям. Несколько российских ракет приземлились на территории НАТО, но НАТО не усилило эскалацию”, — подчеркнул американский политик, передала британская газета The Guardian.

А вот Германия не поддержало отправку ракет большой дальности на Украину. Канцлер Олаф Шольц заявил, что немецкие власти не будут их отправлять Киеву, несмотря на то, что Украина настаивает на поставке оружия.

“Германия приняла чёткое решение о том, что мы будем делать, а чего нет. Это решение не изменится”, — коротко и ёмко заявил Олаф Шольц.

Тем временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна также поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для “предотвращения продолжающейся способности России разрушать гражданскую инфраструктуру Украины”, передало международное информагентство Reuters.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в последнее время в украинских и в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, чтобы снять запрет для Украины на удары высокоточным западным оружием вглубь России. На это накануне намекнул госсекретарь США Энтони Блинкен, а ранее — президент Джо Байден, который заявил, что его администрация «сейчас занимается» этим вопросом. Британская газета The Guardian на днях сообщила, что такое решение «уже принято», однако о нём не будет объявлено публично.

Блинкен намекнул, что США разрешат Украине наносить удары западным оружием вглубь России — The Guardian