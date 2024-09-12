Блинкен намекнул, что США разрешат Украине наносить удары западным оружием вглубь России — The Guardian

Опубликовано: 12.09.2024 09:37 , Обновлено: 12.09.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что Соединённые Штаты разрешат Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Британская газета The Guardian накануне сообщила, что такое решение "уже принято", однако о нём не будет объявлено публично.

Выступая в Киеве вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Белый дом собирается снять свои ограничения на использование Украиной оружия дальнего действия по ключевым военным объектам на территории России. Причём, как утверждает газета The Guardian, решение было принято “в частном порядке”.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен подчеркнул, что США “с первого дня” были готовы “адаптировать свою политику” по мере изменения ситуации на поле боя в Украине. Он добавил, что по возвращению вместе с Лэмми они отчитаются перед своими “боссами” – Джо Байденом и Киром Стармером, после чего те примут окончательное решение.

Источники в правительстве Великобритании указали, что уже принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России, хотя ожидается, что об этом не будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне, передала The Guardian.

К слову, Украина месяцами добивалась разрешения на нанесение ударов по аэродромам, ракетным установкам и командным пунктам в глубине российской территории. В мае Зеленский сказал, что “уклончивость Байдена” и “медлительный подход” к этому вопросу стоили многих жизней. Он пожаловался, что это позволило Кремлю “охотиться” на украинцев. Зеленский призвал политика преодолеть его постоянные опасения по поводу ядерной эскалации, подчеркнув, что США должны “больше верить в нас”.

Что об этом думает Кремль?

Ранее член Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобной просьбой Зеленский делает страны запада непосредственными участниками конфликта. По его мнению, всё это приведёт к тому, что Россия “будет вынуждена ответить”, используя “более мощное и разрушительное оружие”. В свою очередь Владимир Путин в начале этого года заявил, что удары Украины по территории РФ западными ракетами могут привести к “более масштабной войне”.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам Джо Байдена, его администрация «сейчас занимается» вопросом разрешения для Украины бить ракетами вглубь России. При этом конкретного ответа президент США не дал. Международное информагентство Reuters отметило, что Вашингтон “неохотно поставляет оружие, способное поразить цели» в глубине территории РФ, поскольку опасается эскалации конфликта.

Байден рассказал о возможности разрешить Украине бить ракетами вглубь России. Что ответили в Москве?