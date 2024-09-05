"Ну а как иначе?" — Медведев пригрозил создать буферную зону до Польши, чтобы "к нам ничего не прилетало"

Опубликовано: 05.09.2024 08:44 , Обновлено: 05.09.2024

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти планируют создать буферную зону, чтобы на территорию России "ничего не прилетало". По его словам, она должна простираться до Польши, если Киев получит в своё распоряжение дальнобойные крылатые и баллистические ракеты. К слову, о создании санитарного кордона Путин сообщил ещё в марте этого года.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что если Украина получит новое вооружение, буферная зона должна растянуться “на всю глубину, до Польши”. «Очевидно, нам нужно на будущее создавать санитарный кордон, чтобы к нам ничего не прилетало. Какого размера он будет — никто не знает, но он должен быть достаточным», — отметил замглавы Совбеза России.

При этом он пояснил, что речи о площади санитарной зоны пока не идёт. Этого, по словам Медведева, никто не знает. Однако кордон должен быть “необходимый и достаточный”, чтобы “вражеские средства поражения” не долетали до территории Российской Федерации.

К слову, ранее о подобном уже заявлял Владимир Путин. Тогда президент РФ отметил, что если Украина продолжит обстреливать их территорию, Москва будет вынуждена создать буферную зону. А Медведев, в свою очередь, ранее заявил, что санитарной может стать вся Украина. Он добавил, что люди, проживающие на этих землях, “могли бы присоединиться к России”.

[info_b]Буферная зона — это территория или государство, находящиеся между двумя потенциально враждебными странами. Их могут создавать для предотвращения насилия, защиты окружающей среды, защиты жилых и коммерческих зон от промышленных аварий или стихийных бедствий, предотвращения заключённых от намерений спастись и быстрого захвата заложников или побега.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Дмитрий Медведев предложил не брать в плен натовцев, если они будут воевать в Украине, а давать за каждого убитого максимальную премию. По его словам, в НАТО заявили о том, что пока не планируют вводить войска на территорию Украины. Однако отдельные формирования могут зайти в район Львова и Киева для «разгрузки украинской армии» и выполнения»хозяйственных и организационных функций».

Медведев предложил давать премию за каждого «убитого и сожжённого натовца»