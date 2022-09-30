"Непроходимый кретинизм" - Гиркин рассказал, почему российские военные попали в котел под Лиманом. Карта. Сводка

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.09.2022 19:27 , Обновлено: 19.01.2023

Бывший "министр обороны ДНР", обвиняемый в международном терроризме, но при этом остающийся военным экспертом Игорь Гиркин ( по кличке Стрелков) раскритиковал российское военное командование и даже выдал ему медицинский диагноз - "Кретинизм".

“Имеем мы как минимум оперативное (а то и полное - у меня нет точных данных) ОКРУЖЕНИЕ. Которое в срочном порядке сейчас пытаются прорывать извне. (А противник - надо думать - тоже не сидит сложа руки и лупит по деблокирующим силам из всего имеющегося дальнобойного вооружения. С соответствующими потерями)”, - рассказал бывший глава Минобороны “ДНР”.

Игорь Гиркин-Стрелков возмутился, что командование российских войск не смогло обеспечить безопасный коридор для отступления своих подопечных.

“Так вот - почему отход из Лимана не был заранее обезпечен вводом в “коридор” достаточных для его удержания и прикрытия отхода сил - на это у меня ответа не имеется. Поэтому полностью отвергнуть тезис ув. Андрея “Мурза” о предательстве - я не могу. Но все-же с большей долей вероятности я предполагаю НЕПРОХОДИМЫЙ КРЕТИНИЗМ И НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДОВАНИЯ”, - уверен Игорь Гиркин-Стрелков.

По мнению российского эксперта, командование армией его страны никогда не устранит этот “кретинизм”, так как “за все многочисленные и регулярно повторяющиеся провалы никто не отвечает, кроме откровенных “стрелочников”.

Игорь Гиркин заявил, что если попавших в окружение солдат ВС РФ не деблокируют, то это поражение превратится “в колоссальный моральный удар по нашей армии и - наоборот - в огромный моральный успех для ВСУ”.

https://twitter.com/LPavule/status/1575835164562706432?s=20&t=-LfCNTQzL83dmzwjO0VFuQ

Обстановка под Лиманом

Карта боёв под Лиманом

Российские источники сообщают, что армия РФ всё-таки подтянула резервы к Лиману и пытается деблокировать своих окруженных военных. В том числе с применением самолётов и танков.

А в Генштабе Украины приоткрыли завесу тайны над операцией по ликвидации большой российской группировки. На Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки и она уже находится на завершающем этапе, сообщил телеканалу “Суспильне” представитель Восточной группы войск Украины Сергей Череватый.

“Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу”, - заявил Череватый.

По его словам, у Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена, чем была на Харьковском направлении, заявил он.

https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1575765479267831809?s=20&t=-LfCNTQzL83dmzwjO0VFuQ

“Если противника под Харьковом “сломали” и он побежал, то возле Лимана он более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки”, - сообщил Череватый.

А советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о судьбе попавших в окружение.

«8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово — колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат», - сообщил он.

Ране Телеграф сообщил, что российские военкоры и милблоги продолжают сообщать о сокрушительных успехах украинских военных в районе Лимана. По их данным, в котле, образованном ВСУ, оказались порядка 5,5 тыс российских военных. К ним на помощь спешно отправили недавно мобилизованных россиян.

В котел под Лиманом к 5,5 тыс окруженных военных РФ отправили на помощь мобилизованных — СМИ