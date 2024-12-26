Власти Азербайджана заявили, что Россия сбила пассажирский Embraer ERJ-190 - Euronews. Что говорят в Казахстане и РФ?

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Опубликовано: 26.12.2024 16:33 , Обновлено: 26.12.2024

Причиной крушения самолета Embraer ERJ-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау, в результате которого погибли 38 человек, стала российская ракета класса "земля-воздух". Об этом сообщил телеканал Euronews, ссылаясь на собственные анонимные источники в правительстве Азербайджана.

По данным источников Euronews, ракета была запущена во время “активности беспилотников” над Грозным, она взорвалась рядом с пассажирским самолетом и повредила его осколками.

По информации издания AnewZ, которое также сослалось на неназванные источники в правительстве Азербайджана, ракета была запущена из зенитно-ракетного комплекса “Панцирь-С”, а российские средства радиоэлектронной борьбы “полностью парализовали” систему связи азербайджанского самолета, что косвенно подтверждается отсутствием данных с навигационных систем GPS самолета.

“Именно это обстоятельство послужило причиной исчезновения самолета с радаров в российском воздушном пространстве, и его работоспособность была восстановлена ​​лишь в районе Каспийского моря”, - пояснило издание.

Ранее глава Совета безопасности Чечни Хамзат Кадыров подтвердил, что утром 25 декабря российские военные отражали атаку беспилотников на Грозный, заявив, что жертв и разрушений в результате атаки не было. Однако о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов на время отражения атаки беспилотников не сообщалось.

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По данным AnewZ, аэропорты Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод не дали разрешения на посадку вышедшего из строя самолета, порекомендовав уйти на аварийную посадку в казахстанском Актау.

Ничего пока неизвестно?

Тем временем председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев 26 декабря заявил, что причина крушения самолета в Актау пока неизвестна. Он пообещал предоставить общественности “всю информацию”, как только станет известно, что именно привело к крушенияю самолёта.

“Ни одна из стран — ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан — не заинтересована в сокрытии информации”, — заявил Ашимбаев.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 26 декабря также не стал озвучивать никакие предварительные версии, отметив, что пока расследование продолжается “выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно”.

“Характер этих повреждений, причины авиакатастрофы, этой трагедии — они сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия. Привлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России. Вместе с представителями этих стран наши специалисты работают. Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, необоснованные заявления”, — сказал Ашимбаев.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по уточнённым данным, озвученным вице-премьером Казахстана Канатома Бозумбаевом, в авиакатастрофе погибли 38 человек. По данным МЧС Казахстана, госпитализированы 29 пострадавших, включая троих детей. Состояние 11 пострадавших медики оценивают как тяжелое.

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