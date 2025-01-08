В Приднестровье назвали предложение Молдовы "имитацией помощи". Что ответили в ЕС и эксперты?

Опубликовано: 08.01.2025 14:18 , Обновлено: 08.01.2025

В начале 2025 года Молдова и непризнанное Приднестровье столкнулись с серьёзным энергетическим кризисом. Российский «Газпром» прекратил поставки газа в самопровозглашённую ПМР, и регион перешёл на уголь, сталкиваясь в том числе с отключением отопления и горячей воды, веерными отключениями электричества. Стороны конфликта регулярно обмениваются обвинениями, а эксперты говорят о политической подоплёке происходящего.

«Россия продолжает использовать газ как оружие»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила: «Россия продолжает использовать газ как оружие, а Молдова снова является мишенью её гибридной войны». В телефонном разговоре с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном она подтвердила «непоколебимую солидарность» ЕС с Молдовой и отметила, что благодаря поддержке Евросоюза страна «остаётся устойчивой и хорошо подключённой к европейским энергетическим сетям», написала она в соцсети X.

Правительство Молдовы отвергло долги перед «Газпромом», которые компания назвала причиной прекращения поставок. Кишинёв утверждает, что «Газпром» прекратил поставки, несмотря на действующий контракт, в то время как Кишинёв предложил «конструктивный подход для разработки ответа на потенциальную кризисную ситуацию».

В частности, «Молдовагаз» совместно с компанией «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» техническую и коммерческую поддержку в организации закупок природного газа «на любой европейской газовой платформе», в том числе по Трансбалканскому коридору. При этом в Молдове подчёркивали, что для закупок газа по этим маршрутам потребуются авансовые платежи.

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«Никакой конкретной помощи»

Непризнанные власти Приднестровья, в свою очередь, обвинили Кишинёв в «имитации» готовности оказать поддержку. «Тирасполь не получил никакой конкретной помощи или адекватной практической поддержки со стороны Молдовы. И в настоящее время их нет. Инсинуации и изобретение новых механизмов диалога на фоне реальных проблем в энергетической сфере нельзя считать формой помощи», — заявили в Тирасполе.

Там также добавили, что «если бы Кишинёв проявил ответственность и не игнорировал возможность диалога на высшем уровне с 2021 года, вполне вероятно, что многих нынешних проблем, включая энергетический кризис, можно было бы избежать».

Самопровозглашённые власти подтвердили, что из-за прекращения поставок газа 72 000 домохозяйств остались без газа, а 1500 многоквартирных домов лишены отопления и горячей воды. Молдавская ГРЭС перешла на уголь, но из-за возросшего потребления электроэнергии на левом берегу Днестра начались веерные отключения.

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Мнение эксперта: «Россия хочет дестабилизировать Молдову»

Бывший министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что «история с бесплатным газом должна рано или поздно закончиться». Он предположил, что нынешний энергетический кризис «спровоцирован Россией с целью дестабилизации ситуации в Молдове в преддверии парламентских выборов».

«Их основная цель сейчас — контроль над Республикой Молдова, а не над Приднестровьем, которое будет оставлено в холоде до тех пор, пока это будет необходимо. Для них важно достичь своей геополитической цели — дестабилизировать Республику Молдова, привести в парламент силы, лояльные Москве, чтобы иметь дополнительные инструменты для дестабилизации Украины», — заявил Парликов, [link href=“https://moldova1.md/p/41970/victor-parlicov—povestea-gazului-gratuit-trebuie-incheiata-federatia-rusa-ne-creeaza-toate-conditiile-pentru-asta-” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] издание moldova1.md.

По его мнению, власти Кишинёва «не должны соглашаться» на возобновление поставок газа в Приднестровье на прежних условиях. Он также предложил ввести механизм предоплаты за газ для Приднестровья, чтобы избежать перебоев в поставках в будущем. Кроме того, Парликов отметил, что Молдавская ГРЭС может работать и на мазуте, но этот вариант экономически нецелесообразен, если есть возможность покупать газ на рынке.

Ранее Telegraf.news писал, что власти непризнанного Приднестровья предупредили местных жителей об увеличении длительности отключения электричества. Теперь это будут делать в два раза чаще, чем раньше.

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