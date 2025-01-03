Кишинев предложил Приднестровью быстрый выход из энергокризиса. Почему там молчат?

Опубликовано: 03.01.2025 09:21 , Обновлено: 03.01.2025

Молдавские энергетические компании "Молдовагаз" и "Энергоком" предложили свою помощь Приднестровью, с 1 января оставшемуся без российского газа. Компании предложили содействие в закупках топлива за границей на рыночных условиях, однако быстрого отклика от властей Приднестровья не получили.

Компания “Молдовагаз”, которая занимается транспортировкой газа на территории Молдовы, совместно с компанией “Энергоком”, которая отвечает за поставки электроэнергии в стране, выразили готовность оказать техническую и коммерческую поддержку ООО “Тираспольтрансгаз” в организации закупок природного газа “на любой европейской газовой платформе”.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя “Молдовагаз” Вадим Чебан. Он сообщил, что отправил письмо с предложением обеспечить жителей Приднестровья энергоресурсами “в создавшейся кризисной ситуации” на рыночных условиях руководству ООО “Тираспольтрансгаз”.

“Природный газ может быть поставлен по всевозможным альтернативным транспортным маршрутам до границы Республики Молдова, на базе агентского договора с ООО “Тираспольтрансгаз”, - пояснил Чебан.

Так, при посредничестве компании “Энергоком” “Молдовагаз” уже провёл тестовую закупку около 23 млн кубометров газа в Болгарии, на платформе Balkan Gas Hub. Его успешно транспортировали по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушень, на границе Республики Молдова, сообщил Чебан.

Используя такой маршрут поставок, пояснил он, потребует авансовых платежей от “Тираспольтрансгаза”. По словам Чебана, согласится ли Приднестровье на такие рыночные условия поставок, будет зависеть от “политической воли и желания” “Тираспольтрансгаза”.

“Ждут, пока закончатся запасы угля”

По словам руководителя “Молдовагаз”, ответа на своё предложение из Приднестровья пока не поступило.

Эксперт в сфере энергетики Сергей Тофилат, ссылаясь на собственные неназванные источники в Тирасполе, выказал предположение, что там ещё “ждёт решение Кремля о возобновлении поставок газа”.

“Если “Газпром” не возобновить бесплатные поставки газа, значит, Тирасполь подождёт, пока закончатся запасы угля, и после этого, скорее всего, запросят помощь Кишенёва”, - заявил эксперты в эфире молдавского канала PRO-TV.

Тем временем в Приднестровье продолжаются отключения газа, тепла и горячей воды. На сегодняшний день от газа отключены более 51,5 тыс. потребителей из 122 сельских населенных пунктов, более 20 тыс. потребителей частного сектора в городах, 1810 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Без тепла и горячей воды остались 2678 домов, из них 1565 жилых домов, сообщил местный портал Stiri.md.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский признал, что ситуация сложная, но заверил, что он “не допустит возможного социального коллапса”.

Тем временем из-за прекращения поставок российского в Приднестровье уже остановились промышленные предприятия, за исключением продовольственных. Местные жители вынуждены были перейти на отопление жилья дровами. По данным издания “Новости Приднестровья”, льготникам дрова привозят спасатели привозят дрова, многие обращаются за решением этого вопроса на горячую линию МВД. Между тем, местные лесничества предложили людям бесплатно собирать валежник в лесах.

Сообщается о заметном сокращении количества общественного транспорта и такси в регионе, а также о подорожании услуг такси. Это связано в том числе с тем, что некоторые машины, которые раньше могли заправляться более дешёвым газом, теперь были вынуждены перейти на бензин и дизель.

По словам некоторых экспертов, энергетический кризис в Приднестровье может привести и к росту тарифа на электроэнергию в Молдове. До сих пор Кишинёв имел возможность импортировать сравнительно дешевое электричество из Приднестровья, однако после того, как Молдавская ГРЭС вынуждена была перейти с газа на уголь, она может закрывать лишь потребности Приднестровья.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с утром 1 января российский “Газпром” официально объявил об остановке транзита газа через территорию Украины из-за нарушений условий контракта. В компании заявили, что они “лишены технической и юридической возможности” подавать газ по этому маршруту. Эту информацию подтвердили и в Министерстве энергетики Украины.

Приднестровье осталось без отопления и горячей воды после прекращения поставок российского газа

При этом “Газпром” предупреждал о прекращении поставок газа в Приднестровье ещё в декабре. В ответ премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Российская Федерация использует энергетику в качестве “политического оружия”.

«Газпром» подтвердил, что оставит Приднестровье без газа с 1 января