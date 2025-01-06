Что происходит в Приднестровье без тепла и света? Кишинев снова предложил помощь

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Опубликовано: 06.01.2025 10:37 , Обновлено: 06.01.2025

Госсекретарь Минэнерго Молдовы Константин Боросан заявил, что во избежание нынешней ситуации на левом берегу Днестра (в неподконтрольном Кишинёву самопровозглашенном Приднестровье) в декабре, а также в январе Молдова предлагало сепаратистам.

По словам Боросана, “Тираспольтрансгазу” было предложено рассмотреть покупку природного газа на Румынской товарной бирже “как альтернативу на случай прекращения поставок со стороны “Газпрома”, а также “сотрудничество посредством закупки природного газа “Энергокомом” и его переработки”.

«До сегодняшнего дня у нас нет ответа», — сказал Боросан. На самом деле, ранее в Тирасполе самопровозглашенные власти отклонили предложение Кишинева, заявив, что они предполагают закупку газа по “более высоким и нестабильным” ценам.

Боросан рассказал, что предлагал «Молдовагазом» «Тираспольтрансгазу», передает молдавское издание Newsmaker.

“2 января 2025 года “Молдовагаз” и “Энергоком” предложили “Тираспольтрансгазу” функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках… 31 декабря 2024 года были успешно опробованы Трансбалканский маршрут и закупки на болгарской газовой бирже. В тот же день, 2 января 2025 года, “Тираспольтрансгаз” отказался от этой формы сотрудничества”, - заявил он.

Боросан признался 5 января, что “после того, как “Газпром” отказался выполнить свой контракт на поставку природного газа в приднестровский регион, энергетическая ситуация в регионе резко ухудшилась и вызывает тревогу”.

Он рассказал, что из-за отключения центрального отопления местные жители стали использовать электричество для обогрева. «Этот факт привел к перегрузке сетей и создал дефицит электроэнергии в регионе около 65 МВт. (…) Дефицит электроэнергии, зафиксированный на левом берегу Днестра, составляет около 30% потребности потребления”, - сообщил молдавский чиновник.

Что происходит в Приднестровье?

Энергетический кризис в самопровозглашенном Приднестровье начался 1 января 2025 года, когда Украина прекратила транзит российского газа через свою ГТС. Российский концерн «Газпром» поставлял природный газ через Украину, в том числе в «Молдовагаз», причем все объемы направлялись в Приднестровский регион.

Кишинев вел переговоры с руководством российской компании о продолжении поставок газа в Приднестровье по альтернативному трансбалканскому маршруту, но “Газпром” отказался. Поэтому «Газпром» с 1 января прекратил поставки в приднестровский регион, сославшись на невыплату предполагаемого долга, который Молдова не признает, ссылаясь на международный аудит.

Объемы российского газа покрывали потребительские потребности сепаратисткого Приднестровского региона, но электроэнергия производилась для обоих берегов Днестра.

Однако власти Молдовы договорились о закупках электроэнергии в Румынии и Украине на случай экстренных пиков.

Тем временем, молдавская пресса пишет, что запасов угля для выработки электроэнергии в Приднестровье оказалось меньше, чем все предполагали.

Согласно пресс-релизу правительства Молдовы, Молдавская ГРЭС, которая находится на территории сепаратистов, вырабатывает 140-150 МВт электроэнергии, сжигая около 1000 тонн угля в день. Таким образом резервов топлива может хватить только до конца января, а не на 50 дней.

Тем временем жители самопровозглашенного Приднестровья делятся видео, в которых жалуются на ситуацию и что им придется ходить “за валежником” в лес, чтобы не замёрзнуть.

Ранее Telegraf.news писал, что в самопровозглашенном Приднестровье кроме отключения отопления и горячей воды начали отключать и электричество. Что известно на 5 января?

«Угля хватит до конца января» — В Приднестровье после отключения отопления начали отключать электричество