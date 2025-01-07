"Объёмов не хватает" — В Приднестровье начали отключать свет на 8 часов в сутки вместо четырёх

Опубликовано: 07.01.2025 12:49 , Обновлено: 07.01.2025

Власти непризнанного и самопровозглашённого Приднестровья предупредили местных жителей об увеличении длительности отключения электричества. Так, из-за обострения кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа в ЕС через Украину, теперь это будут делать в два раза чаще, чем раньше.

В официальном Telegram-канале правительства непризнанной республики сообщили, что из-за “дисбаланса потребления и выработки энергоресурса” в регионе будут отключать свет два раза в сутки по 4 часа. Напомним, ещё 3 января это делали на протяжении часа в день, 4 января электричество отключали уже на три, а 5 и 6 января — на четыре часа.

“Объёма вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления. Новый режим подачи электроэнергии позволит довести уровень энергопотребления до того уровня, который могут обеспечить генерирующие объекты. Кроме того, это позволит снизить аварийность на сетях из-за частой эксплуатации силового оборудования”, — отетили местные власти.

При этом жителей самопровозглашённого Приднестровья призвали к “экономному и разумному энергопотреблению”, а также использованию “альтернативных источников питания”, если таковые имеются. С учётом сложившихся обстоятельств людей попросили сделать “основным источником тепла” печи, а также твёрдотопливные и жидкотопливные котлы.

“Ваше сознательное отношение к ситуации позволит обеспечить энергией тех, у кого нет технической возможности использовать иные способы обогрева жилища”, — подчеркнуло руководство непризнанной республики.

К слову, веерные отключения в Приднестровье начались ещё 3 января. Это происходит потому, что локаторы слева от Днестра потребляют больше электрического тока, чем производит энергетическая система. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что таким образом можно избежать повреждений. Более того, 1 января 2025 года жители региона также остались без отопления и горячей воды.

Кроме того, мы рассказывали, что так называемый первый вице-премьер, министр экономического развития самопровозглашённого Приднестровья Сергей Оболоник сообщил: из-за энергодефицита в регионе остановились почти все промышленные предприятия. Это произошло 2 января.

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Ранее Telegraf.news писал, что посольство России в Кишинёве обвинило “коллективный Запад”, Молдову и Украину в создании энергетического кризиса в непризнанном и самопровозглашённом Приднестровье, к которому привело прекращение поставок российского газа в ЕС. Такое заявление диппредставительство РФ сделало в своём официальном Telegram-канале.

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