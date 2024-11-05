В Польше забили тревогу из-за сверхурожая желудей. Чем грозит людям через 2 года?

Опубликовано: 05.11.2024 09:45 , Обновлено: 05.11.2024

Польские исследователи обратили внимание, что в этом году природа в Польше заставляет дубы обильно плодоносить, и избыток желудей высыпается за пределы леса. Однако у этой естественной регуляции деревьев есть и негативный эффект. По словам ученых, чем больше желудей, тем выше риск заражения опасным заболеванием. Последствия этого можно увидеть через некоторое время.

Почему обилие желудей означает опасные перемены?

Осень - время сбора грибов и других даров леса, но на каштанах и желудях, которых в Польше в этом сезоне в изобилии, можно заработать. По данным портала Fakt.pl, килограмм свежих желудей стоит более 4 злотых ($1), но есть места, где их можно продать гораздо дороже.

Раз в несколько лет наблюдается такое повышенное плодоношение дубов, и оно имеет не только конкретную причину, но и последствия для здоровья.

Как объяснили исследователи Михал Богдзевич и Якуб Шимковяк из Университета Адама Мицкевича в Познани, таким образом деревья защищают себя и оберегают свои семена. Обильное производство семян призвано защитить их от чрезмерного потребления животными.

Однако избыток желудей увеличивает популяцию мышей, которые любят эту высококалорийную пищу.

“В год, который следует за годом, богатым желудями, количество мышей может увеличиться в 10-12 раз», - заявил Михал Богдзевич.

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Больше желудей - больше болезни Лайма

Мыши, в свою очередь, переносят спирохеты болезни Лайма, которые очень легко передаются клещам, питающимся этими грызунами.

Интересно, что мыши являются очень удобными хозяевами для клещей. Смертность этих арахнидов на них гораздо ниже, чем на других хозяевах. Чем больше клещей заражено спирохетами болезни Лайма, тем больше случаев заражения среди людей, говорят исследователи.

По их словам, увеличение числа случаев заболевания можно ожидать через два года после увеличения количества желудей, то есть в 2026 году.

[info_b]К слову, закономерность много желудей = много мышей = много случаев болезни Лайма у людей заметил несколько лет назад американский ученый Рик Остфельд из Института Кэри по изучению экосистем в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.[/info_b]

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Чем опасна болезнь Лайма?

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) в настоящее время является самым распространенным заболеванием, передающимся человеку от клещей.

Она вызывает лихорадку, усталость и головные боли и обычно успешно лечится антибиотиками, но без лечения она может стать хронической, изнурительной болезнью.

Инкубационный период от инфицирования до проявления симптомов обычно 1—2 недели, но он может быть и намного короче (несколько дней), или длиннее (от месяцев до лет). Типично симптомы проявляются с мая по сентябрь, так как в это время развиваются нимфы клещей, которые и являются причиной большинства заражений.

Первые проявления болезни:

озноб;

повышение температуры тела;

головная боль;

ломота в мышцах;

выраженная слабость;

утомляемость;

скованность мышц шеи.

У некоторых также появляются тошнота и рвота, иногда встречаются першения в горле, сухой кашель, насморк.

На месте присасывания клещей появляется распространяющееся кольцевидное покраснение — мигрирующая кольцевидная эритема, встречающаяся у 60—80 % больных.

Если болезнь не лечится, она может привести к более серьезным последствиям, таким как артрит, неврологические расстройства (например, менингит или неврит), а также проблемы с сердцем (например, блокада сердца).

У некоторых людей могут развиться постинфекционные синдромы, такие как хроническая усталость и боли в суставах, даже после успешного лечения.

[info_b]Важно своевременно обращаться к врачу при подозрении на укус клеща или появлении симптомов болезни Лайма. Профилактика укусов клещей (например, использование репеллентов и ношение защитной одежды) также играет ключевую роль в предотвращении инфекции.[/info_b]

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